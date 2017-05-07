Galatasaray ağır yenilgi aldı!

Galatasaray; Trabzonspor'un yenildiği günde, Fenerbahçe ise Beşiktaş ile zorlu maça çıkacağı haftada Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Seyircisiz oynanan mücadelede Tolga Ciğerci 59'da kırmızı kart gördü.

Paşa’nın gollerini Castro (2) ve Turgut Doğan Şahin kaydetti. Aslan’ın tek golü ise 90+1’de Sneijder’den geldi. Tudor’un Bruma’yı 18. dakikada oyundan alması maçın skor yanındaki en flaş gelişmesi olurken, Tolga Ciğerci 59. dakikada çift sarı kartla oyun dışına gönderildi.

Galatasaray, Trabzonspor’la farkı açma ve Fenerbahçe’nin derbi oynayacağı haftada 3 puanı hanesine yazdırma şansını değerlendiremedi. Tudor’un öğrencileri 52 puanla 4. sırada yer alırken, gelecek hafta Gaziantepspor ile deplasmanda karşılaşacak. 40 puanla 7. sıraya yükselen Kasımpaşa ise düşme hattındaki Rizespor’u sahasında ağırlayacak.

Gol perdesini paşa açtı

Dakikalar 25’i gösterdiğinde ilk gol geldi. Kasımpaşa’da Veigneau’nun gönderdiği uzun pasta Ahmet Çalık boşa çıkınca Adem topu aldı. Onun ara pasında gerilerden gelen Castro ceza sahası ön çizgisinden gelişine yerden vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-1.

Tolga ciğerci oyun dışı!

İlk sarı kartını 10 dakikada gören Tolga Ciğerci, 59. dakikada orta alanda Pavelka’ya yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartla kırmızıyı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltı itirazı sonrası gol geldi

Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Sneijder’in ortasında kafalardan seken top Kasımpaşa savunmasında Abdullah’a çarptı, bu pozisyonda Galatasaraylılar penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

Kontra atağa çıkan Kasımpaşa’da sağ kanattan Popov ortaladı, ön direkte dar açıya rağmen Turgut Doğan müthiş bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2.

Castro yine sahneye çıktı

81. dakikada Galatasaray atağa çıkarken Podolski topu kaptırdı. Devamında Turgut’un ara pasıyla Castro sağdan ceza alanına girdi ve karşı karşıya pozisyonda yerden, düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3.

Sneijder’den harika füze

90+1. dakikada Wesley Sneijder ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla kaleci Ramazan’ı avladı. Üst direğe çarpan top zemine de vurarak ağlarla buluştu: 1-3.