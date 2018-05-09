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Spor

"Galatasaray Adası'nı almak namus borcumuzdur"

"Barcelona bile Galatasaray'ı kıskanacak"

09 Mayıs 2018 20:48

Galatasaray Kulübü başkan adayı Ali Fatinoğlu, Mayıs Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda konuştu.

DHA'da yer alan habere göre; 26 Mayıs'ta yapılacak genel kurul öncesindeki son Divan Kurulu toplantısı Gayrettepe Dedeman Otel'de yapıldı. Burada üyelere hitap eden ve projelerini açıklayarak ekibini tanıtan Fatinoğlu şunları söyledi:

"Galatasaray Adası'nı almak namuz borcumuzdur"

"Mevcut borç ödenmediği için sorunlar büyüyor. Mali konuları çözmek için 5 kişilik bir ekip oluşturduk.  Galatasaray'ın tapu sorunlarını çözmeliyiz. Özellikle Galatasaray Adası'nı almak namus borcumuzdur. Adayı alarak Genel Kurul üyelerine açacağız. Tapuları hızlı hareketlerle alacağız inşallah. Biz görevden ayrıldığımız zaman Barcelona bile Galatasaray'ı kıskanacak. Yönetimimizde sağlık kurulu oluşturduk. Alanında en başarılı doktorlar bu kurulda yer alıyor. Galatasaray artık sakat futbolcu transfer etmeyecek. Galatasaray Spor Kurulu festivalleri yapılacak. 'Sarı ve Kırmızı günler' altında festivaller kuracağız. Galatasaray'a yeni gelirler oluşturacak formüller bulacağız.

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