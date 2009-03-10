Galatasaray açıkladı!







Rusya'nın Zenit Saint Petersburg takımının bir süredir transfer etmek istediği Portekizli savunma oyuncusu Fernando Meira'ya Galatasaray'dan izin çıktı.



Galatasaray Kulübü, Zenit Saint Petersburg ile Fernando Meira için yaptıkları transfer görüşmelerini tamamladıklarını ve tarafların mutabakatı sonucunda Portekizli oyuncunun sözleşmesinin feshedilerek bonservisinin Rus takımına verildiğini açıkladı.



Rus ekibinin Fernando Meira için ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği kulüp tarafından açıklanmazken, Zenit Saint Petersburg tarafından ödenecek rakamın 6 milyon Avro olduğu ileri sürüldü.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesine, ''Güle güle Meira'' başlığıyla konulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''Kendisi, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu olmasına karşın, profesyonel hayatta reddedemeyeceği cazip bir teklifle karşılaştığını ve ayrılmak istediğini belirterek tercihini bu yönde kullanmıştır. Meira, menajeriyle birlikte yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra Zenit takımının kampına dahil olacaktır. Meira'ya, Galatasaray'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında ve yeni takımında başarılar dileriz.''



MEIRA'NIN KARNESİ



Sezon başında Almanya'nın VFB Stutgart takımından transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki Portekizli milli oyuncu Fernando Meira'nın Galatasaray serüveni kısa sürdü.



Sarı-kırmızılı takımın Turkcell Süper Lig, Fortis Türkiye Kupası ve Avrupa kupası maçlarında 37 kez forma giyen Meira, toplam 3 bin 240 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu olmayı başardı.



Galatasaray savunmasının değişmez isimlerinden biri durumuna gelen Meira, son haftalardaki performansıyla ise eleştirilerin hedefi olmuştu.

