Galatasaray Aaron Boupendza için devrede

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Aaron Boupendza için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gabonlu golcü Galatasaray'ın da hedefinde.

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bounpendza için Galatasaray'ın devrede olduğu belirtildi.

Gabon Media Time'ın haberine göre, sarı-kırmzılılar gelecek sezon Radamel Falcao yerine 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Boupendza'nın Galatasaray'ın tüm hücum oyuncularından daha fazla gol kaydettiği ve Arsenal'in de futbolcuyu izlediği aktarıldı.

Gol krallığı

Aaron Boupendza daha önce Krasnodar'ın kapısından dönmüştü. Atakaş Hatayspor, 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya varırken, Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

Hatayspor yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda oyuncusu için 10 milyon euro talep ettiklerini belirtmişti.