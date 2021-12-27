Galatasaray'a Yusuf Yazıcı transferinde Trabzonspor engeli; işte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray, ara transfer döneminde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, ara transferde birinci önceliği Gedson Fernandes olan Galatasaray, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'yı da listesine aldı.

Yusuf'u kiraya vermek isteyen Lille'in sorun çıkarması beklenmezken, transferin önündeki tek engel, Fransız kulübü ile oyuncunun eski takımı Trabzonspor ile arasındaki sözleşmede yer alan özel bir madde.

Bu maddeye göre Lille, Trabzonspor'un izni olmadan Yusuf'u Türkiye'de başka bir kulübe verirse 20 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Galatasaray, Yusuf'un 6 aylığına sarı-kırmızılı formayı giymesi için Trabzonspor'u ikna ettiği durumda bu transfer gerçekleşecek. İki kulübün önümüzdeki günlerde bu konuda bir görüşme yapacağı belirtildi.

Yusuf Yazıcı Lille'de ne yaptı?

24 yaşındaki milli futbolcu, Fransız kulübüyle üçüncü sezonunu yaşıyor. Lille, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'in önünde Fransa Ligue 1 şampiyonluğuna uzanırken, Yusuf Yazıcı zaferin mimarlarından biri olmuştu.

Teknik direktör Christophe Galtier'in ayrılışıyla takımdaki süresi azalan yıldız futbolcu, bu sezon Jocelyn Gourvennec'in yönetimindeki takımda 21 maçta 5 kez ilk 11 yer aldı, 1 gol ve 1 asist üretti.

Yusuf Yazıcı Lille kariyerinde toplam 88 maça çıkarken 16 gol kaydetti.