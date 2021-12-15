Galatasaray'a Sacha Boey'den iyi haber

Galatasaray'da Sacha Boey, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda olabilir. Genç sağ bekin Fransa'daki tedavisi tamamlandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı Marsilya deplasmanında sakatlanan Sacha Boey, yaklaşık 1.5 ayın ardından Fransa'daki tedavisini tamamlayarak İstanbul'a döndü.

21 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibi tarafından testten geçirilecek.

Bir probleme rastlanmaz ise Boey, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.

Sacha Boey, bu sezon 18 maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi. (NTV Spor)