Galatasaray'a Rachid Ghezzal misillemesi; Beşiktaş, Gedson Fernandes için devrede

Galatasaray'ın gündemindeki Gedson Fernandes için Beşiktaş da devreye girdi. Portekiz basını, siyah-beyazlı kulübün teklifini yazdı.

Süper Lig'de transfer çalışmaları hızla devam ederken Beşiktaş ile Galatasaray sık sık karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi isimlerin ardından Gedson Fernandes de iki takımın gündeminde.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes'i sarı-kırmızılı kulüp yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ancak Portekiz basınına göre Beşiktaş genç futbolcu için Benfica'nın kapısını çaldı.

Bonservisinin yarısına talip oldular

Record gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısı için teklif yaptı. Buna göre Beşiktaş, Benfica'ya bonservisin yüzde 50'si için 7.5 milyon euro teklif etti. Transfer bu şekilde gerçekleşirse Gedson Fernandes'in bir sonraki transferinde elde edilecek bonservisin yarısı Benfica'ya gidecek.

Galatasaray'ın henüz somut adımlar atmadığı iddia edilirken Benfica'nın daha iyi teklifler beklediği de konuşuluyor.

22 yaşındaki Gedson Fernandes geçen sezon Galatasaray formasını 18 maçta giydi ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.