Galatasaray'a Omar müjdesi; kazadan beri ilk kez takımla çalıştı

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yılbaşında evinde yaşadığı havai fişek kazasında gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 5'e 2 dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 6'ya 6 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

Mostafa Mohamed ve Omar Elabdellaoui idmana çıktı

Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Yılbaşında evinde yaşadığı havai fişek kazasında gözlerinden yaralanan ve operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui de bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi tüm takıma Norveçli oyuncuyu bir kez daha takdim ederken Omar için bir konuşma yaptı. Sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın ise sağlık ekibi kontrolünde rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.