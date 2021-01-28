Galatasaray'a Mohamed şoku!

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mostafa Mohamed ve kulübü Zamalek son anda fikir değiştirdi. Mısırlı golcü bugün Saint Etienne'e transfer olmak için Fransa'ya uçuyor.

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre, Galatasaray, transfer döneminin son günleri yaklaşırken ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Mısır'ın Zamalek kulübündeki Mostafa Mohamed ile prensip anlaşmasına varan, kulübünü de opsiyonlu kiralama yöntemiyle bonservisini almaya ikna eden sarı-kırmızılılar, transferle ilgili olumsuz bir haber aldı.

Transfer operasyonuyla ilgilenen İkinci Abdürrahim Albayrak'ı yıkan haber sabah erken saatlerde geldi. Golcü oyuncu, son anda Türkiye'ye gelmekten vazgeçerek Fransız ekibi Saint Etienne'in teklifini kabul etti. Mısır ekibi Zamalek de Fransızlar'ın teklifi artırması üzerine ayrılığa onay verdi. Saint Etienne bonservis bedelini 4 milyon euro'ya çıkarınca, Zamalek kulübü Fransızlar'la el sıkıştı.