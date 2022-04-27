Galatasaray'a Marcao'dan kötü haber

Galatasaray , Süper Lig ’in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde akşam yapılan antrenman öncesinde Çanakkale’de düzenlenen turnuvada fair play ödülü alan U12 takımı oyuncusu Mervan ve arkadaşları A Takım ile bir araya geldi. Kısa bir gösteri maçı da yapan oyuncular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Ardından sakatlık önleyici bir calışma gerçekleştirildi. Dar alanda top kapma/pas çalışmasıyla devam eden antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

Marcao’nun sakatlık durumu

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Sarı-Kırmızılı ekibin Süper Lig'de Altay ile oynadığı maçta, sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao’nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiği ve tecrübeli savunma oyuncusunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.