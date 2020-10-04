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Spor

Galatasaray'a Kasımpaşa deplasmanında soğuk duş!

Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu

04 Ekim 2020 20:54

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, İstanbul ekibine 1-0 mağlup oldu. 

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Sarı kırmızılı ekip, sahadan 1-0'lık sonuçla yenik ayrıldı ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Kasımpaşa, Galatasaray karşısında ilk yarıyı Yusuf Erdoğan'ın 45+2'de attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray'da ikinci yarıya başlarken Falcao, Emre Kılınç ve Babel oyuna dahil olurken, Belhanda, Arda Turan ve Feghouli oyundan çıktı.

Kasımpaşa, ikinci yarıda da 1-0'lık üstünlüğünü korumaya devam etti ve Galatasaray, sahadan yenilgi ile ayrıldı.

Kasımpaşa bu galibiyetle 6 puanla 9. sıraya yükseldi. Galatasaray ise ligdeki ilk yenilgisini alarak 7 puanla 4. sırada kendine yer buldu. 

Fatih Terim sahayı terk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, soyunma odasına gitti.

Maçın son bölümünde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sahayı terk etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zaman işaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim uzatma oynanacak dakikaya tepki göstererek, dördüncü hakeme “Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın” diyerek sahayı terk etti.

 

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