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Spor

Galatasaray'a Falcao müjdesi

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü, takımla birlikte çalışmalara başladı

Fotoğraf galatasaray.org'dan alınmıştır.

13 Şubat 2020 15:09

Galatasaray, Süper Lig’in 22’nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı düzelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Uruguaylı savunma oyuncusu Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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