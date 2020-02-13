Galatasaray'a Falcao müjdesi

Galatasaray, Süper Lig’in 22’nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı düzelen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Uruguaylı savunma oyuncusu Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.