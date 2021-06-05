Galatasaray, Tunuslu Mohamed Romdhane için harekete geçti

Galatasaray 2021-2022 sezonu transferleri için düğmeye bastı. Önce Younes Belhanda ardından da Gedson Fernandes'in takımdan ayrıldığı Galatasaray sürpriz bir transfere imza atıyor. Sarı-Kırmızılılar Mostafa Mohamed'in ardından orta sahaya bir başka Mohamed'i getiriyor. Orta sahaya takviye yapmayı düşünen Aslan'ın hedefinin Tunuslu Mohamed Ali Ben Romdhane olduğu öğrenildi.

Başkanlık seçiminin gündemin ilk sırasını meşgul ettiği Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmiş, sezonun sona ermesiyle birlikte Gedson Fernandes da takımla vedalaşmıştı. Kulübeye Aytaç Kara hamlesinde bulunan sarı-kırmızılı takımın orta sahasına ilk 11 düzeyinde düşündüğü takviyenin Mohamed Ali Ben Romdhane olduğu öğrenildi.

Ara transferde Mostafa Mohamed ile forvet hattını güçlendiren ve Kuzey Afrika pazarına giriş yapan Aslan, aradığı 6-8 numarayı Tunus'ta buldu.

Esperance takımında forma giyen 21 yaşındaki oyuncu listenin ilk sırasına yazıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mohamed için için yazılı teklifini sundu. Ülkesinde geleceğin yıldızı gözüyle bakılan genç yetenek, ön libero, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapabiliyor. (Sabah)