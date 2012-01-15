-Galatasaray: 90 - Aliağa Petkim: 72 İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Beko Basketbol Ligi karşılaşmasında Galatasaray Medical Park, Aliağa Petkim'i 90-72 yendi. Karşılaşmaya oldukça iyi bir başlangıç yapan Galatasaray Medical Park; Songaila, Shipp, Lucas ve Göksenin'in basketleriyle 3. dakikayı 10-0'lık bir seriyle geçti. Sarı-kırmnızılı ekibin sert savunması karşısında skor üretmekte zorlanan Aliağa Petkim, oyunu dengelemeyi başaramadı. Songaila'nın üst üste bulduğu basketlerle farkı daha da açan ev sahibi takım, ilk periyotu 17 sayılık üstünlükle 28-11 önde geçti. İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Andric ve Lakovic'in sayılarıyla 20 sayılık (33-13) farka ulaşan Galatasaray Medical Park, ardından bu oyununu devam ettiremedi. Ümit, Toolson ve Qvale'nin skora katkı yapmasıyla bir anda farkı kapatmaya başlayan Aliağa Petkim, savunmada da performansını yükseltince üstünlüğü ele aldı. Karşılaşmanın 19. dakikasında farkı 4 sayıya (39-35) kadar indiren konuk ekip karşısında sarı-kırmızılılar, Shipp'in son saniye basketiyle devreyi 42-35 galip durumda tamamladı. İkinci yarıya Toolson, Ratkovica ve Ümit'le sayılar bularak başlayan Aliağa Petkim, 24. dakikada ilk kez öne geçmeyi başardı (49-46). Ardından Shipp, Lakovic ve Shumpert'ın 3 sayılık basketleriyle yeniden maça ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, Andric'in de devreye girmesiyle üçüncü çeyreği 66-60 önde bitirdi. Son çeyrekte özellikle pota altını Andric ile iyi kullanan ve üst üste sayılar bulan sarı-kırmızılılar, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Bu periyotta sayı bulmakta sıkıntı yaşayan Aliağa Petkim karşısında sarı-kırmızılı ekip maçtan 90-72 galip ayrıldı. -Uyarı anonsu yapıldı- Mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında hakem kararlarından memnun kalmayan Galatasaray taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaları nedeniyle uyarı anonsu yapıldı. Verilen bir faul kararı nedeniyle salonda tepkiler yükselirken, itiraz eden antrenör Oktay Mahmuti'ye de teknik faul çalınması sonrası taraftarların tepkisi daha da arttı. Hakemlere atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Emin Moğulkoç, uyarı anonsu yaptırdı. Gerilimin yaşandığı anda Galatasaray Medical Park karşısında Aliağa Petkim 49-46 öne geçmişti. -Aysal'a, Hakan Üstünberk tepkisi- Karşılaşmayı izlemeye, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, ikinci başkan Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Refik Arkan, Celal Gürcan ve Mete Başol da geldiler. Salonda Ünal Aysal'ın isminin anons edilmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarların, görevinden istifa eden eski basketbol şube sorumlusu Hakan Üstünberk lehine tezahüratlarda bulunmaları dikkat çekti. Maç içinde de Hakan Üstünberk için yapılan tezahüratlar devam etti. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Sami Özel xx, Uğur Özen xx Galatasaray Medical Park: Lucas xx 9, Göksenin xx 4, Shipp xxx 14, Songaila xx 14, Furkan xx 5, Lakovic xx 13, Evren x, Haluk x, Andric xxx 26, Shumpert xxx 5, Cevher x Aliağa Petkim: Toolson xxx 18, Ratkovica xx 5, Orhan x 4, Ümit xxx 23, Qvale xx 7, Pinkney xx 4, Caner x 2, Pertev x 3, Hakan xx 4, Eren x 2, Buğrahan x 1. Periyot: 28-11 Devre: 42-35 3. Periyot: 66-60 5 Faulle Çıkan: 37.33 Haluk (Galatasaray Medical Park)