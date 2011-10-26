Galatasaray 9 kişi ve puansız kaldı

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 9 kişi kaldığı maçta Gaziantepspor'a 4-2 mağlup oldu ve bu sezon sahasındaki ilk puan kaybını yaşadı.



Spor Toto Süper Lig'de nefesleri kesen maçta Galatasaray, Gaziantepspor'a 4-2 mağlup oldu.



Sarı-kırmızılılar, Servet ve Sabri'nin kırmızı kart gördüğü mücadeleyi, 9 kişi tamamladı.



Gaziantepspor'a galibiyeti getiren goller, Muhammet Demir, Popov, Orhan Gülle ve Cenk Tosun'dan gelirken, Galatasaray'ı golleri ise



Kazım ve Elmander'den geldi. Antep, aldığı bu 3 puan ile ligdeki puanını 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar ise 14 puanda kaldı.



Karşılaşma, iki takımın orta sahadaki kıyasıya mücadelesi ile başladı. Ancak dengeyi, 7'inci dakikada Galatasaray bozdu. Kazım'ın ceza sahası içinde Danny'e yaptığı baskı sonuç verdi ve Kazım, kale sahası içindeki Selçuk İnan'ı topla buluşturdu. Selçuk, boş kaleye golü yapmakta zorlanmadı ve Galatasaray sahasında 1-0 öne geçti.



Yediği golün şokunu üzerinden atan Gaziantepspor, Galatasaray kalesine beraberlik golü için yüklenmeye başladığı dakikalarda etkili oldu. 33'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantepspor atağında, Wagner ortaladı. Kale sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, şık bir topuk vuruşuyla Gaziantepspor adına beraberliği sağladı.



Bu golden sadece 3 dakika sonra, konuk takım 2-1 öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazından topla buluşan Bekir Ozan, harika bir şut attı ancak top direkten döndü. Direkten dönen topu, sağ çaprazda kontrol eden Popov'dan da muhteşem bir şut geldi. Bu kez kaleci Muslera'yı geçen top, filelere gitti ve Gaziantepspor 2-1 öne geçti.



İlk yarının son dakikasında Muhammet Demir'i ceza sahasına girmeden düşüren Servet Çetin, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu kırmızı kartın ardından, sarı-kırmızılı oyuncular, uzun süre hakem Abdullah Yılmaz'a itiraz etti.



İkinci yarıya ise konuk ekip Gaziantepspor, daha etkili başladı. 10 kişi kalan Galatasaray karşısında, orta sahayı domine eden Gaziantepspor, Olcan ile yakaladığı iki net gol pozisyonundan yararlanamadı.



Galatasaray, 60'ıncı dakikadan sonra ise rakip kalede baskı kurmaya başladı. 64'üncü dakikada Sabri'nin ara pası ile savunmanın arkasına hareketlenen Elmander, sert bir vuruşla kaleci Karcemarskas'ı mağlup etti ve maçta 2-2'lik beraberliği sağladı.



Maçtaki heyecan bitmek bilmiyordu. 68'inci dakikada ise Muhammet Demir, Galatasaray savunmasının arkasına sarktı. Kaleci Muslera'nın ceza sahasının dışına kadar çıkıp, uzaklaştırdığı top, Orhan Gülle'nin önünde kaldı. Orhan, yaklaşık 25 metre mesafeden, topu boş kaleye gönderdi ve Gaziantepspor'u yeniden öne geçirdi.



Yeniden beraberliği yakalamak için baskısını artıran Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu, yaptığı presin ardından topu kaptı. Ancak hakem, bu harekete faul kararı verince Sabri'nin itirazları, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, oyun dışında kalmasına neden oldu. Galatasaray, bu kartın ardından oyunda 9 kişi kaldı.



88'inci dakikada konuk takımın 4'üncü golü geldi. Olcan'ın sert şutunda top kaleci Muslera'dan döndü, dönen topu Cenk ağlara gönderdi ve maçta durumu 4-2 yaptı.



Bu dakikadan sonra Galatasaray kalesine gitmeyen Gaziantepspor, kalesinde de pozisyon vermedi. Nefesleri kesen mücadele, Gaziantenspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.





