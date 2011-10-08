-Galatasaray: 83 - Bandırma Kırmızı: 60 SAMSUN (A.A) - 08.10.2011 - Basketbolda, Spor Toto Türkiye Kupası elemeleri (D) Grubu'nda yapılan maçta Galatasaray, Bandırma Kırmızı'yı 83-60 yendi. Salon: Yaşar Doğu Hakemler: Özlem Yalman xxx, Ozan Çakar xxx, Altuğ Köselerli xxx Galatasaray: Shipp xxx 8, Lakovic xxx 12, Hüseyin xx 2, Caner xx 5, Tutku x, Andric xx 7, Haluk xx 3, Evren xx 3, Furkan xxx 18, Songaila xx 6, Arslan xxx 10, Cehver xxx 9 Bandırma Kırmızı: Mert x, Şafak xxx 19, Cenk x 2, Ahmet xxx 15, İbrahim xx 9, Talat xx 8, Mc Ghee xx 6, Anıl x 1 1. periyot: 33-17 Devre: 49-31 3. periyot: 66-41