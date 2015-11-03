Galatasaray 80 - 63 Fenerbahçe

Galatasaray seyircisinin müthiş desteği, Schilb ve Micov'un etkili oyunlarıyla Abdi İpekçi'deki derbide Fenerbahçe'yi 80-63 mağlup etti. Galatasaray, galibiyetin ardından Spor Toto Basketbol Ligi'nde maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken; Fenerbahçe ise 6. sıraya yerleşti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tempolu başlayan derbide Micov'un üçlüğü ile 4 buçuk 8-8 ile geçildi. İlk çeyrek sona ererken, skorda 16-16'lık eşitlik vardı.

İkinci periyotta McCollum'un üst üste basketleriyle 4 dakikayı 27-22'le geçen Cimbom'u Fenerbahçe son 4'e girerken yakaladı: 27-27. Soyunma odasına giderken ev sahibi Galatasaray'ın 39-34'lük üstünlüğü vardı.



Üçüncü 10'a 10-0'la müthiş giren Galatasaray, 3 buçuk geride kalırken 49-34 öne fırladı. Seyircinin müthiş desteğini arkasına alan Ataman'ın öğrencileri, Barış Hersek'in son saniye üçlüğüne rağmen final çeyreğine 61-52 galip gitti.

Kader periyodunda 4 sayı geçilirken Mc Collum'un üçlüğüyle fark 13'e çıktı: 69-56. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'yi 80-63'lük farklı skorla devirmeyi başardı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 2015-2016 sezonuna iki ekip de galibiyetle başladı. Galatasaray Odeabank, Trabzonspor’u deplasmanda 80-58 ile geçerken, Fenerbahçe’de Ülker Sports Arena’da Ted Kolejliler’i 97-81 mağlup etti. İkinci haftada Anadolu Efes’e evinde 71-60 kaybeden sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada ise Royal Halı Gaziantep’i 78-63 yendi. Sarı- lacivertliler ise ikinci haftada Darüşşafaka Doğuş’u deplasmanda 70-65 mağlup ederken, üçüncü haftada da evinde Torku Konyaspor’a 74-73 skorla yenildi.