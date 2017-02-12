T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray 8 puan bıraktı

Kayserispor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

12 Şubat 2017 21:30

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takım  Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor, 29. dakikada Larrys Mabiala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

45. dakikada Levent'in golüyle Kayserispor farkı 2'ye çıkardı:2-0

89. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle fark bire indi: 2-1

Karşılaşma Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

 

Taraftardan protesto

 

Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada mutlak galibiyetle çıktığı maçtan beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da taraftarlar yoğun şekilde takımlarını ve yönetimi protesto etti. 

ETİKETLER

GalatasarayKayserisporSpor Toto Süper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24