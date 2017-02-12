Galatasaray 8 puan bıraktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takım Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor, 29. dakikada Larrys Mabiala'nın golüyle 1-0 öne geçti.

45. dakikada Levent'in golüyle Kayserispor farkı 2'ye çıkardı:2-0

89. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle fark bire indi: 2-1

Karşılaşma Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Taraftardan protesto

Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada mutlak galibiyetle çıktığı maçtan beklemediği bir yenilgi alan Galatasaray'da taraftarlar yoğun şekilde takımlarını ve yönetimi protesto etti.