Galatasaray 8 eksikli İBB'yi yenemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısında, Panathinaikos maçının 11'inden zorunlu olarak 2 farklı futbolcuya yer verdi.

Hollandalı çalıştırıcı, cezalı olan Sabri'nin yerine Uğur'u oynatırken, sakatlığı bulunan Gökhan'ın yerine de kadroya Barış'ı aldı. Oyun içi organizasyonunda Mehmet stoper mevkine geçip Gökhan'ın boşluğunu doldururken, Barış da orta alanda mücadele etti.

-KEITA YİNE YEDEK-

Rijkaard, Panathinaikos maçından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi maçında da Keita'ya ilk 11'de şans vermedi.

Rijkaard, Keita'yı yedek soyundururken, genelde 11'de forma giymeyen Elano ise ilk 11'de oynadı.

Galatasaray'da, cezalı olan Sabri ile sakatlığı bulunan, Baros, Emre Güngör ve Gökhan ile Linderoth kadroda yer almadı.

-TARAFTARLAR ''LİDER GELİYOR'' TEZAHÜRATI YAPTI-

Taraftarlar, kazanılması durumunda liderliğin geleceği karşılaşmaya fazla ilgi göstermediler.

Özellikle yeni açık tribün boş kalırken, taraftarlar diğer tribünleri ise doldurdular.

Galatasaraylı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları ''Lider geliyor, lider'' diye tezahürat yaparak karşıladı.

Taraftarlar, maç başlamadan hemen önce de kaptan Arda'dan Rijkaard'ı kendilerine getirmelerini istediler. Arda, yedek kulübesine dek giderek Hollandalı çalıştırıcıyı elinden tuttu ve taraftarlara doğru götürdü.

-ARDA VE HAKAN'DAN ANLAMLI DESTEK-

Hakan Balta ve Arda, Afrika'daki HIV/AIDS sorunuyla mücadele için geliştirilen projeye destek vermek amacıyla, maça kırmızı bağcıklı kramponlarla çıktılar.

Afrika'da AIDS ile mücadelede kullanılmak üzere Nike mağazalarında satılan bu bağcıklardan elde edilecek gelirlerin tamamının projeye aktarılacağı kaydedildi.

-ŞAMPİYON HASAN KABZE MAÇTA-

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hasan Kabze de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan maçı izledi.

Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze'nin birlikte forma giydiği Rusya'nın Rubin Kazan takımı, liginde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde antrenör olarak görev yapan eski futbolcuları Arif Erdem'e de sevgi gösterilerinde bulundular.

-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 8 EKSİK-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, sakatlıkları bulunan 8 futbolcu maçta forma giyemedi.

Turuncu-beyazlılarda Gökhan Kaba, Ali Güzeldal, Tum, İbrahim Akın, Zeki Korkmaz, Kus, Okan ve Taner, sakat olmaları nedeniyle oynayamadılar.

Öte yandan, maçtan önce hafta içinde vefat eden spor yazarı Abdülkadir Yücelman için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.