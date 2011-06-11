Galatasaray 74 - Fenerbahçe 85

T24- Beko Basketbol Ligi'nde play-off final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown'u 85-74 yenerek seride 3-1 öne geçti.







Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Galatasaray Cafe Crown karşısında pota altında Lavrinovic ve Oğuz ile etkili olarak, 7. dakikada 15-7 öne geçti. Daha sonra Ermal, Shumpert ve Johnson ile 8-2'lik bir seri yakalayan sarı-kırmızılı takım, 8. dakikada skoru 15-17 yaptı.

Buna karşı Fenerbahçe Ülker, pota altında Oğuz ile rahat bir şekilde sayı üretmeye devam ederek, ilk periyodu 23-17 üstün geçti.

İkinci periyota alan savunmasıyla başlayıp, rakibine fazla sayı şansı tanımayan Galatasaray Cafe Crown, hücumda da Tutku ve Andric ile etkili bir mücadele ortaya koyarak, 15-2'lik bir seri yakaladı ve 16. dakikada 32-25 öne geçti.

Sarı-kırmızılı takımın sert savunması karşısında Fenerbahçe Ülker, 6 dakikayı aşkın bir sürede sadece 2 sayı üretebildi. Bu bölümde konsantrasyonu bozulan rakibi karşısında Shipp ve Shumpert ile basketler bulmaya devam eden ev sahibi takım, 18. dakikada farkı 9 sayıya (36-27) çıkardı. Ancak daha sonra Preldzic'in 3 sayılık basketiyle toparlanan Fenerbahçe Ülker, Oğuz, Ukic ve Lavrinovic'in pota altındaki katkısıyla 10-0'lık bir seri buldu ve ilk yarıyı 37-36 önde kapatmasını bildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Galatasaray Cafe Crown, Andric ve Haluk ile skor bulurken, Fenerbahçe Ülker, Preldzic ve Lavrinovic ile rakibine karşılık verdi ve 24. dakikaya 47-45 önde girdi. Daha sonra sarı-kırmızılı takım hücumda kötü bir görüntü verirken, Preldzic'in etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan ve üst üste basketler bulan sarı-lacivertli takım, 28. dakikada farkı 12 sayıya (48-60) çıkardı. Ev sahibi takım savunmada da zayıf kalınca, Fenerbahçe Ülker istekli oyununu sürdürdü ve son çeyreğe 15 sayı farkla 64-49 önde girdi.

Son periyoda Ukic'in basketiyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 31. dakikada farkı 17 sayıya kadar (49-66) çıkarırken, Galatasaray Cafe Crown, pota altında bulduğu 8-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 9 sayıya (57-66) indirdi. Seyircinin desteğini arkasına alarak, baskılı bir oyun sergileyeme başlayan sarı-kırmızılı takım, Johnson ve Tutku'nun dış atışlardan kaydettiği basketlerle 35. dakikada farkı 4 sayıya (66-70) düşürdü ve maça ortak oldu. Ancak Ömer'in 3 sayılık basketiyle tekrar oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Ülker, Preldzic ve Ukic'in basketleriyle farkı açmaya başladı ve 38. dakikada skoru 67-79 yaptı. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan 85-74 galip ayrılarak, seride 3-1 öne geçti.

Final serisindeki beşinci maç, 14 Haziran Salı günü Fenerbahçe Ülker'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli takım, bu maçtan galip ayrıldığı takdirde Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunun şampiyonu olacak.