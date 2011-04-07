Galatasaray 7 Mayıs'ta seçime gidecek

T24 - Galatasaray'da Polat yönetimini ibra etmeyen Mali Kongre mahkeme kararıyla iptal edildi. Seçim zorunluluğu ortadan kalktı ancak Başkan Adnan Polat kameralar önüne çıkarak 7 Mayıs'ta sandığa gidileceğini açıkladı.







Galatasaray'da flaş gelişme... Sarı-kırmızılılarda herkes Başkan Adnan Polat'ın seçim tarihini açıklamasını bekliyordu.

Ancak kulübün idari açıdan ibra edilmediği Mali Kongre, mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu kararla, Galatasaray'daki seçim zorunluluğu ortadan kalktı.

Sarı-kırmızılı kulübün kongre üyesi Kayhan Berberoğlu'nun, Beyoğlu Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava sonrası mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Berberoğlu, Galatasaray Kulübü'nün mali bakımdan ibra edildiği ancak idari bakımdan ibra edilmediği 27 Mart tarihde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Mali Genel Kurul'undaki oylama sırasında usulsüzlük yapıldığını ve kesin oy sayımının yapılmadığını ileri sürmüştü.

Mahkemenin verdiği Mali Kongre geçersiz kararı üzerine gözler açıklama yapacak Başkan Adnan Polat'a çevrildi.

Galatasaray Başkanı Adnan Polat, kameraların karşısına çıktı ve seçim tarihini açıkladı.

Adnan Polat, televizyonların canlı yayınladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "600 kişiyle Mali Kongre yaparız, o gün 2 bin kişi vardı. Talep edilen süer içerisinde Galatasaray'ın yüksek menfaatleri doğrultusunda karar vereceğimizi söyledik.

Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray'da yönetici olarak dokuzuncu yılımı doldurdum. Bu uzun sürenin 3 yılını başkan olarak geçirdim, üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hem 90'lı yıllarda hem bu dönemde en bunalımlı yıllarda görev almak bana nasip oldu.

Bu son üç yıla çok önemli işler sığdırdık, Galatasaray'ın en büyük 4 projesini bitirdik ancak bazı konularda hata yaptık.

Bilinmelidir ki mevcut yasalar ve tüzük bizi seçime gitmeye zorlamıyor, seçime katılmamız için de bir engel yok.

Başlattığımız işleri bitirmek için normal tarihi bekleyecektik ancak şu anki durum Galatasaray'a daha fazla zarar vermemek için 7 mayıs 2011 günü için seçim kararı aldık."



