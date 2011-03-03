-GALATASARAY, 6 SEZONDUR FİNALE YÜKSELEMEDİ İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'ndan, çeyrek finalde Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalarak elenen Galatasaray'da taratarlar, kulüp başkanı Adnan Polat ve yönetimi istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte statta ''Yönetim istifa'', ''Adnan Polat istifa'' sesleri yükselirken, daha sonra taraftarlar tarafından küfürlü tezahüratlar yapıldı. Oldukça öfkelenen taraftarlar ''En büyük taraftar, futbolcular sahtekar'', ''Gururunuz varsa gidersiniz'' şeklinde bağırdılar. Uzun süre tribünü terk etmeyen Ultraslan taraftar grubu, ''İmparator Fatih Terim'' ve ''Kral Hakan Şükür'' diye tempo tuttular. -AVRUPA MUCİZEYE KALDI- Galatasaray, Gaziantepspor'a kupada elenerek gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefinden oldukça uzaklaştı. Kupadan elenen Galatasaray'ın, ligde 4. sırada bulunan Kayserispor ile arasında 11 puan fark bulunuyor. -SON 6 SEZONDUR FİNAL YOK- Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finale veda eden Galatasaray, son 6 sezondur kupada finale yükselemedi. Galatasaray, en son, teknik direktör Gheorghe Hagi'nin yönetiminde 2004-05 sezonunda yükseldiği finalde, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. -TÜRK TELEKOM ARENA UĞURU SONA ERDİ- Galatasaray'ın, ligin ikinci yarısından itibaren maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena Stadı'ndaki uğuru da sona erdi. Sarı-kırmızılılar, 52 bin kişilik bu statta oynadığı özel maçta Ajax ile 0-0 berabere kalırken, ligde Sivasspor'u 1-0, Eskişehirspor'u 4-2, Bucaspor'u da 1-0 mağlup etmişti. Galatasaraylı futbolcular, maçta mağlup olmamalarına rağmen alınan 0-0'lık sonuçla kupadan elenerek, sahadan boynu bükük ayrıldılar.