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Spor

Galatasaray 6 maçta 19 gol attı

Galatasaray ligdeki 6 maçında 19 gol atarak son 11 yılın en gollü sezonunu geçiriyor.

23 Eylül 2009 03:00

Galatasaray ligdeki 6 maçında 19 gol atarak son 11 yılın en gollü sezonunu geçiriyor.

Son 11 yılın en golcü Galatasarayı ligdeki ilk 6 maçında 19 gol atan Galatasaray, 6. haftalar itibariyle son 11 sezonda en fazla gole ulaştı. 1998-1999 sezonunda ilk 6 maçta 22 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 11 sezon sonra en golcü dönemini geçiriyor.

Turkcell Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 19 gole ulaşan Galatasaray, son 11 sezonun en golcü dönemini geçiriyor.

Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk 6 maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde gol yollarında da adeta fırtına gibi esiyor.

Ligde maç başına 3.16 gol ortalamasıyla oynayan ''Cim Bom'', 1998-1999 sezonunun ardından en golcü sezon başlangıcını yaptı. Galatasaray, 1998-1999 sezonunda ilk 6 maçta 22 kez fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan, Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'ın bu sezon attığı 19 golden önceki ilk 6 haftanın en golcü ekibi, 2001-2002 sezonunda 21 gole ulaşan Ankaragücü olmuştu.



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