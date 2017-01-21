T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray 6 hafta sonra kaybetti

Karabükspor evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

21 Ocak 2017 20:39

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Kardemir Karabükspor'un konuğu olan Galatasaray sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 

Galatasaray, 15. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karabükspor, Seleznyov'un 26. dakikasında penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Serdar Deliktaş, 82. dakikada, Karabükspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Hakan Balta, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Cüneyt Çakır pozisyonu Yasin'e sordu

 

Selçuk'un defansın arkasına attığı topu Yasin Öztekin göğsüyle kontrol edip, daha sonra kaleciyi de geçerek ağları havalandırdı.

Ev sahibi ekip oyuncuları, pozisyon sırasında Yasin Öztekin'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle durakladı.

Cüneyt Çakır ilk önce golü verdi. Daha sonra Karabüksporlu oyuncuların itirazlarının ardından Yasin Öztekin'in yanına kadar gitip topu eliyle kontrol edip etmediğini sordu.

ETİKETLER

GalatasarayKardemir KarabüksporSpor Toto Süper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24