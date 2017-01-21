Galatasaray 6 hafta sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Kardemir Karabükspor'un konuğu olan Galatasaray sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, 15. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti.
Karabükspor, Seleznyov'un 26. dakikasında penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.
Serdar Deliktaş, 82. dakikada, Karabükspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.
Hakan Balta, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Karabükspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Cüneyt Çakır pozisyonu Yasin'e sordu
Selçuk'un defansın arkasına attığı topu Yasin Öztekin göğsüyle kontrol edip, daha sonra kaleciyi de geçerek ağları havalandırdı.
Ev sahibi ekip oyuncuları, pozisyon sırasında Yasin Öztekin'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle durakladı.
Cüneyt Çakır ilk önce golü verdi. Daha sonra Karabüksporlu oyuncuların itirazlarının ardından Yasin Öztekin'in yanına kadar gitip topu eliyle kontrol edip etmediğini sordu.