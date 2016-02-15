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Spor

Galatasaray, 6 günde 465 bin bileklik sattı

Dursun Özbek: Şimdi Mayıs ayı sonuna kadar hedefimiz 2 milyon adet ve ucu açık

15 Şubat 2016 16:24

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, geçen hafta lansmanı yapılan 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyası çerçevesinde satılan bilekliklerin rakamını açıkladı. Özbek, "Hedef 1 milyon adetti. Kısa sürede 465 bin rakamına ulaştık. " dedi.

Hürriyet'in haberine göre; projeyi hayata geçirmeden önce 1 milyon adet satışı hedef seçtiklerini hatırlatan Başkan Özbek, "Galatasaray taraftarının gösterdiği ilgiye teşekkür ederiz. Şimdi Mayıs ayı sonuna kadar hedefimiz 2 milyon adet ve ucu açık" diye konuştu.

Galatasaray, sadece 6 günde gerçekleştirdiği 465 bin adet satış ile 4 milyon 650 bin TL gelir elde etmiş oldu.

Yönetim Kurulu üyeleri ile bütün branşlardaki takımların antrenörleri ve kaptanlarının katıldığı tanıtım gecesine, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yer almıştı. Tanesi 10 TL'den satılan bilekliklerden ilk gün başkan Dursun Özbek, 10 bin adet satın almıştı.


Bileklikler nerelerde satıldı?


GS Store: 265 bin adet
İnternet sitesi: 25 bin adet 
Spor okulları: 15 bin adet
Kurumsal - kişisel: 75 bin adet
Taraftar dernekleri: 85 bin

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