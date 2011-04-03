-GALATASARAY 6 EKSİKLE OYNAYACAK İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Medical Park Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, hem 3 puan hem de moral kazanmak istiyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Ünder yönetiminde ilk sınavına Medical Park Antalyasor karşısında çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılı takımın, nasıl bir performans ortaya koyacağı merakla bekleniyor. Galatasaray'da sakatlıkları süren Sabri Sarıoğlu ile Çağlar Birinci'nin yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Milan Baros, sarı kart cezalıları Kazık Kazım, Emmanuel Culio ve Gökhan Zan yarınki mücadelede takımdaki yerlerini alamayacaklar. Mardan Antalyaspor Stadı'nda saat 20.00'de baylaşacak olan Medical Park Antalyaspor-Galatasaray mücadelesini, hakem Özgür Yankaya yönetecek.