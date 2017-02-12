Galatasaray 5 puanlık maça çıkıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 20. haftasında Kayserispor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da 12 Şubat Pazar günü konuk edecek. Beşiktaş'ın 3 puan, Fenerbahçe'nin de 2 puan bıraktığı haftada sarı kırmızılılar kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat..

24 kez Galatasaray maçında düdük çalan Hüseyin Göçek bu sezonun ilk yarısında 3-1 kazandığımız Akhisar, 1-0 galip geldiğimiz Adanaspor ve 2-2 berabere tamamlanan Osmanlıspor maçlarında görev yapmıştı.

Takımımız Göçek yönetimindeki 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alırken FIFA kokartlı hakem futbolcularımıza 53 sarı, 1 de kırmızı kart gösterdi.

İlk kez 2 Aralık 2007'deki 2-2 sona eren Başakşehir (İBB) maçımızı idare eden Göçek bu maçta Hasan Şaş'a kırmızı kart göstermişti.

Ligde son olarak Akhisar ile karşılaşan takımımız sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Son 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'ın ligde 39 puanı bulunuyor.

Rakip Kayserispor ise 16 puanla düşme potasında yer alıyor. 19. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 ile geçen Kayserispor deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.