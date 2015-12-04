Galatasaray galibiyeti hatırladı: 3-0

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında TT Arena'da Bursaspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Podolski, 80. dakikada Yasin Öztekin ve 90. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

29 Ekim 2015 tarihinde Süper Lig'de Eskişehirspor'u yenmesinin ardından tam 5 maç sonra galibiyet alan Galatasaray uzun süre aldığı bu galibiyetle puanını 26 yaparken Bursaspor 15 puanda kaldı.

Türk Telekom Arena'da maç boyunca ıslıklanan Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerden birinin pasını veren Sabri Sarıoğlu diğer golde de topu sağ kanattan getiren kişiydi.