Galatasaray 5 maç sonra Başakşehir’de kazandı

Galatasaray, Başakşehir deplasmanında 5 maç sonra rakibini mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Başakşehir ile karşılaşan ve sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, rakibine karşı bu stadyumdaki kazanamama serisini bitirdi.

Bu sonuçla yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da goller, 14. dakikada Radamel Falcao (penaltı) ve 76. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.

Galatasaray bu galibiyetle 6 puana yükselirken, iç sahadaki 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Medipol Başakşehir ise ikinci haftayı puansız tamamladı.

Rakibini en son 3 Ekim 2015 tarihinde oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 mağlubiyet 2 beraberlik almıştı.

Galatasaray, hafta arasında Hajduk Split ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı sonrasında Pazar günü ligde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medipol Başakşehir ise ligin 3. haftasında Karagümrük'ün konuğu olacak.