Galatasaray: 5 - Karabükspor: 1

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, TT Arena'de konuk ettiği Karabükspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Puanını 46'ya yükselten sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Baros, Elmander (2), penaltıdan Felipe Melo ve Engin Baytar kaydetti.Bir Galatasaray efsanesi Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Karabükspor'un tek sayısını Mustafa Sarp kaydetti. Karabükspor'da Mabiala, ilk yarının son dakikasında kırmızı kart gördü. Fatih Terim'in öğrencileri 9 maç üst üste galip gelerek kendi rekorunu egale etmiş oldu.Galatasaray 1987-88 sezonunda da 9 maç üst üste kazanmıştı. Cimbom bu sezon 12. haftadan itibaren sırasıyla Sivasspor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Orduspor, Manisaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor ve son olarak Karabükspor ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de seri galibiyetlerde kariyer rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı takımda teknik adam olarak ilk kez görev aldığı 1996-1997 ve UEFA Kupası'nın da kazanıldığı 1999-2000 sezonlarında üst üste 8 maç kazanan Fatih Terim, 3. dönemini yaşadığı Galatasaray'ın başında seri galibiyetlerde kişisel rekorunu kırdı.