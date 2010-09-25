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Spor

GALATASARAY 4'TE 4 PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

25 Eylül 2010 14:21

-GALATASARAY 4'TE 4 PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyspor'u Ali Sami Yen Stadı'nda konuk edecek. Ligde bu sezon ilk 2 maçını kaybettikten sonra üst üste 3 karşılaşmasını kazanan sarı-kırmızılılar, yarınki karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak 4'te 4 yapmayı hedefliyor.  Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Sakatlığı düzelen Misimovic'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında forma giymesi beklenirken, Arda Turan, Hakan Balta ve Çağlar Birinci ise sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada da oynayamayacak. 

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