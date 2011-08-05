'Galatasaray 48 günle kurtuldu'

T24 - Şike'de 4. dalga olarak değerlendirilen polisin dünkü Galatasaray baskını, yeni bir tartışmaya yol açtı. Sarı Kırmızılılar iddia edildiği gibi Denizli'ye teşvik primi gönderdiyse yapıtımı ne olacak? Bazı hukukçulara göre geriye dönük uygulama yapılamaz. Ancak bazılarına göre suçun tanımı farklı yorumlanırsa Galatasaray'ın başı dertte...



2005-2006 sezonundaki Denizli-Fenerbahçe maçıyla şike soruşturmasına adı karışan Galatasaray, suçlu bulunursa nasıl bir yaptırım uygulanabilir. Geriye dönük bir uygulama mümkün mü?

'48 günle kurtuldu'





HaberTürk Gazetesi yazarı Atilla Türker'e göre Galatasaray, olası bir cezanın eşiğinden 48 günle kurtuldu.



Şampiyonluğun ve küme düşmenin kaderini belirleyecek olan karşılaşma Denizli’de 14 Mayıs 2006’da oynandı. Türker'e göre, o dönemde geçerli olan şike ve teşvik kapsamlı talimata göre 1 yıl içinde iddianın araştırılması gerekiyordu.



Ancak bu karşılaşmadan yaklaşık 1.5 ay sonra 30 Haziran 2006’da yeni bir talimat çıkartıldı. Yine şike ve teşvik kapsamlı bu talimat doğrultusunda, şaibeli maçların ‘ömür boyu’ incelenmesi esas alındı. Türker'in ileri sürdüğü sava göre, 2006’daki bu talimat eğer 14 Mayıs’taki karşılaşmadan önce 1 gün önce bile yürürlüğe girseydi Cimbom halen çok büyük bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. Çünkü talimatlar ve yasalar geriye değil ileriye doğru işliyor. 30 Temmuz 2009’da yürürlüğe giren şike ve teşvik kapsamlı yeni talimat ise inceleme süresini 20 yıla indirdi. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl gündeme gelebilecek bir şike ya da teşvik primi iddiası, 2029 yılında bile inceleme altına alınabilecek.

'20 yıl geriye işlemez'



Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Aslan ise teşvik ve şike konusunda 20 yıl geriye gitmenin mümkün olmadığı görüşünde:



"Spor hukuku açısından teşvik ve şike konusunda 20 yıl geriye gitmek mümkün değil. Çünkü TFF talimatı, 15 Ağustos 2008’de UEFA’nın disiplin talimatına paralellik sağlanması için değiştirilmiş ve zaman aşımı süresi 20 yıla çıkarılmıştı. Daha önce bu süre 3 yıldı. 2008 yılından önce şike suçtu ancak teşvik değildi."

2005-2006 sezonu soruşturulamaz



TFF eski başkanvekili ve avukat Kemal Kapulluoğlu da Federasyonun 20 yıl geriye dönük soruşturma yapamayacağı görüşünde:



"TFF talimatları gereğince 20 yıl geriye kadar geriye gitme durumu yok. Eğer kastedilen eylem tarihi 2005-06 sezonuysa, daha önce var olan zaman aşım süresi 3 yıl olduğundan ve değişen talimatname gereğince 20 yıla çıkarılan kural nedeniyle, o sezon için soruşturma sürdürmeniz TFF açısından ihtimal dışıdır. Geçmişte yapıldığı iddia edilen suç için soruşturma açamazsınız. Ancak sonraki sportif suçları sorgulayabilirsiniz."

'Şike değil organize suç'



Ancak Spor Hukuku Uzmanı Avukat Emin Özkurt'a göre 2007'deki teşvik iddiaları başka bir suç kapsamında ele alınırsa soruşturulabilir.



Avukat Özkurt, hukuksal olarak 2007’deki teşvik suçlamaları karşısında yasaya göre ancak organize suç olursa ceza verilebileceğini söyledi.



Özkurt, “Ceza hukuku açısından, şike suçu bağlamında, sporda şiddet yasası kapsamında 14 Nisan 2011’den geriye gitmek mümkün değil. Çünkü şike, 14 Nisan itibariyla suç olmuştur. Ceza Hukuku açısından, şike suçu değil de, organize suç örgütü kurmak şeklinde değerlendirilirse ancak ceza alınabilir. Spor hukuku açısından baktığınızda TFF’nin talimatıları hükmü gereğince, zaman aşımı 20 yıllık bir süreye tekabül eder. Yani TFF, şike soruşturmasını 1991’den geri götürebilir. Bu anlamda, kişiler hak mahrumiyeti, kulüpler ise talimattaki ceza ne ise buna tabi tutulabilir” ifadelerini kullandı.