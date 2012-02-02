-Galatasaray 4 maçta 7 puan kaybetti İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, son 4 haftada 7 puan yitirmiş oldu. Lider durumda bulunduğu ligde elindeki puan avantajını son maçlarda aldığı sonuçlarla eriten sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçını 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlikle tamamladı. Galatasaray, 24. hafta sonunda puanını 51'e çıkardı. -M.P. Antalyaspor yine puan aldı- Galatasaray, Medical Park Antalyaspor'a karşı yaşadığı puan kayıplarını yine sürdürdü. Antalya ekibine karşı özellikle son sezonlarda istediği sonuçları almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 3. maçını da kazanamadı. -Arena'da galibiyet serisi bitti- Kendi seyircisi önünde yaptığı son 6 maçını kazanan Galatasaray, bu seriyi Medical Park Antalyaspor beraberliğiyle noktaladı. Türk Telekom Arena'da Mersin İdman Yurdu beraberliği sonrası Sivasspor (2-1), Fenerbahçe (3-1), Manisaspor (1-0), İstanbul Büyükşehir Belediyespor (4-1), Kardemir Karabükspor (5-1) ve Ankaragücü (4-0) maçlarını kazanan sarı-kırmızılı ekip, Medical Park Antalyaspor karşısında puan yitirmekten kurtulamadı. -Galatasaray savunması ofsayt bekledi, golü yedi- Galatasaraylı oyuncuların ofsayt olduğunu düşünerek duraklaması, Medical Park Antalyaspor'un 21. dakikada rahat bir gol bulmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı takımın rakip kaleye baskı kurmaya çalıştığı anlarda savunma orta sahaya yakın bir şeklide pozisyon alırken, Musa Aydın'ın pasıyla sağdan hareketlenen Mehmet Eren Boyraz, önünde oldukça geniş bir alan buldu. Kendisine atılan pasta sarı-kırmızılı savunmanın ofsayt beklemesinden de faydalanan oyuncu, ceza sahasına kadar girdi ve pasını müsait durumdaki arkadaşı Emrah Başsan'a göndererek asist yaptı. Golün ardından Galatasaraylı futbolcuların hakem İlker Meral ile yardımcı hakem Hakan Yemişken'e itirazları oldu. Yenilen gol teknik direktör Fatih Terim'i de oldukça sinirlendirdi. Tecrübeli teknik adam, kısa süre sonra kendisine doğru gelen topu sert bir vuruşla tekrar sahaya gönderdi. -Penaltı kararı yardımcı hakemden- Galatasaray'ın Medical Park Antalyaspor karşısında 1-1'lik beraberliği yakalamasını sağlayan penaltı kararı, yardımcı hakemden geldi. Engin Baytar'ın sağdan yaptığı ortada, Medical Park Antalyasporlu Emrah Başsan'ın topa elle müdahale ettiğine karar veren yardımcı hakem Volkan Narinç, ceza sahası çizgisine doğru koşu yaptı. Yardımcı hakeminin kararına uyan İlker Meral de penaltı noktasını gösterdi. -Melo 6 gole ulaştı- Galatasaray'ın Medical Park Antalyaspor karşısında 1-1 beraberliği yakalamasını attığı penaltı golüyle sağlayan Melo, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Ligin ilk yarısında Samsunspor, Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe maçlarında birer gol atan Brezilyalı savunma oyuncusu, ikinci yarıdaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ardından Medical Park Antalyaspor karşısında fileleri havalandırdı. Melo ayrıca, bu sezon penaltıdan 3. golünü kaydetmiş oldu. -Baros, 15 dakikada kızardı- Sakatlığının ardından 2 hafta sonra sahaya çıkan Baros, 15 dakika içinde kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maçın 57. dakikasında Riera'nın yerine oyuna dahil olan Çek oyuncu, hakem kararlarına sık sık itiraz etti. 72. dakikada hakeme itiraz ettiği sırada parmağıyla İlker Meral'in çenesine dokunan Baros, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Öte yandan, Galatasaray formasıyla 4. sezonunu geçiren Baros, ligde 2. kırmızı kartını görmüş oldu. Çek futbolcu, geçen sezon oynana Galatasaray-Fenerbahçe maçında derbisinde de maç bittikten sonra kırmızı kart almıştı. Ayrıca, Medical Park Antalyaspor'da İbrahim Dağaşan, 34. ve 90+3. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. -Ömer Çatkıç'a tribünlerden kar topu atıldı- Sarı-kırmızılı taraftalar, Medical Park Antalyaspor kalecisi Ömer Çatkıç'a kar topu attı. Maç başlarken ve ikinci yarı başlarken kale arkası bölümden Ömer Çatkıç'a kar topu atılırken, bu nedenle uyarı anonsu yapıldı. Ömer Çatkıç'ın maç bitiminde ellerini havaya kaldırarak yaptığı sevinç gösterileri tepki aldı. Galatasaraylı Muslera ve Melo, Ömer'in yanına kadar giderek tepki gösterirken, teknik direktör Fatih Terim araya girerek ortamı yatıştırdı. Bu arada, Ömer Çatkıç'ın kafasına tribünlerden atılan bir kar topu isabet etti.