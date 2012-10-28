Galatasaray 4. kez Dünya Şampiyonu

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Kupa final maçında ev sahibi ekip Miyagi Max'ı 67-48 yenerek, üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez şampiyon oldu.

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Japonya'da düzenlenen Kıtalararası Kupa'nın final maçında ev sahibi ekip Miyagi Max'ı 67-48 yenerek, şampiyon oldu.

“Engelsiz Aslanlar”, Kitakyushu kentinde bu yıl 10. kez düzenlenen Kıtalararası Kupa final maçında ev sahibi ülkeden Miyagi Max ile karşılaştı. Mücadeleden 67-48'lik skorla üstün ayrılan “Engelsiz Aslanlar”, üst üste ikinci, toplamda ise dördüncü kez Kıtalararası Kupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.

Karşılaşmaya Piotr Luszynski, Sofyane Mehiaoui, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu ve Mateusz Filipski 5'iyle başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 19-15 önde kapadı.

Japonya temsilcisi, devrenin sonuna 7.07 dakika kala 22-21'lik skorla maçta ilk kez öne geçmeyi başardı. Karşılıklı basketlerle geçen ikinci periyot sonunda, skorda 32-32 eşitlik oluştu.

Üçüncü çeyrekte daha iyi oynayan sarı-kırmızılı ekip, son periyoda 49-44 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin başında Miyagi Max, oyuna tekrar ortak olabilmek için hamleler yaptı. Ancak üçüncü çeyrekte kazandığı avantajı koruyan Galatasaray, İsmail Ar'ın basketiyle skoru 57-46'ya getirerek, farkı ilk kez çift hanelere çıkarmayı başardı. Son bölümde üstünlüğünü rakibine iyice kabul ettiren Galatasaray, Özgür Gürbulak'ın 3 sayılık atışının ardından skoru 62-48'e taşıdı. “Engelsiz Aslanlar”, son çeyrekteki 18-4'lük bariz üstünlüğüyle sahadan 67-48'lik skorla galip ayrılarak, üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez şampiyon oldu.

Galatasaray, daha önce de 2008, 2009 ve 2011 yıllarında bu kupayı Türkiye'ye getirmeyi başarmıştı.

Toplamda 4 kez şampiyon olan “Engelsiz Aslanlar”, 2003'ten beri düzenlenen Kıtalararası Kupa'yı en çok kazanan takım unvanını korudu. “Engelsiz Aslanlar”, geçen yıl da final maçında yine ev sahibi Miyagi Max'ı 68-51 mağlup ederek zafere ulaşmıştı.

1. ÇEYREK: 19-15

2. ÇEYREK: 13-17 (32-32)

3. ÇEYREK: 17-12 (49-44)

4. ÇEYREK: 18-4 (67-48)