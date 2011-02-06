GALATASARAY: 4 - ESKİŞEHİRSPOR: 2

T24 - Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve geçtiğimiz hafta Bursaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, bahardan kalma bir İstanbul kış gününde bayram havası estirdi. Galatasaray maçın son anlarında zorlansa da Eskişehirspor'u 4-2 yenmeyi başardı. Sarı kırmızılıların tüm golleri yabancı futbolcularından geldi.



Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayıp lige havlu atan, kupada ise çeyrek final ilk maçında Gaziantepspor'a 3-2 yenilen Galatasaray Türk Telekom Arena'da Eskişehirspor'u ağırladı.



Maçın başında Es Es'e karşı üstünlüğünü ortaya koyan Galatasaray son dakikalarda zorlandığı maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sezonun en mücadeleci futbollarından birini sergileyen Galatasaray'ın, özellikle kazanma hırsı ve yoğun presi taraftarından büyük alkış alırken sarı kırmızılıların gollerini Cana, Stancu, Kewell ve Baros kaydetti. Galatasaray bu sezon ilk defa 4 gol birden atmayı başardı.



10. dakikada ceza sahası dışından Sabri Sarıoğlu'nun vuruşuna Lorik Cana kafayla dokundu ve Galatasaray 1-0 öne geçti. 14. dakikada ise Galatasaray iki farklı öne geçiren gol Rumen Stancu'dan geldi. Maça muhteşem başlayan Galatasaray'da baskı golleri de getirdi. Sağ kanattan Kazım'ın ortaladığı topta Stancu boş durumda kaldı ceza sahası içerisinde. Vuruşunda top ağlara gitti.



16. dakikada Eskişehirspor zorunlu bir değişikliğe gitti. Sakatlanan kaleci Ivesa oyundan çıkarken yerine Atilla oyuna dahil oldu. 2-0 olduktan sonra da oyundaki üstünlüğünü koruyan Galatasaray ilk yarının son dakikasında Avustralyalı Kewell ile farkı üçe çıkardı. Soldan gelen topa gelişine vuran Kewell'ın golüyle Galatasaray skoru 3-0'a getirdi.



Bülent Uygun ikinci yarıya Batuhan'ı oyuna alarak başladı. Oyundan ise Pele'yi yedek kulübesine çekti. Galatasaray ikinci yarı da oyuna iyi başlarken ilk yarıya oranla Eskişehir defansını geçmekte zorlandı. 62. dakikada sakatlıktan dönen Çek yıldız Milan Baros ilk defa Türk Telekom Arena Stadı'na ayak basarken yaklaşık 10 dakika sonra Eskişehirspor'un golü geldi. 72. dakikada Burhan Eşer'in golüyle Eskişehirspor farkı 2'ye indirdi. 77. dakikada ise Ümit Karan frikik golüyle Galatasaray'ı endişeye soktu. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan frikik golünde topun başına Ümit Karan geçti. Tecrübeli futbolcu Zapata'yı avlayarak takımına umut kazandırdı.



Eskişehirspor tam umutlanmıştı ki 82. dakikada sahneye Milan Baros çıktı. Kazım'ın indirdiği topta Çek yıldız fırsatçılığını konuşturdu ve skoru 4-2'ye getirdi.



Galatasaray bu galibiyetle puanını 29'a çıkartırken Eskişehirspor 28 puanda kaldı.





