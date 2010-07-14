-GALATASARAY: 4 - FC KLEVE: 0 KLEVE (A.A) - 13.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Almanya'nın 5. Lig takımlarından FC Kleve'yi 4-0 yendi. Karşılaşmaya, Emirhan Ergün, Gökhan Zan, Musa Çağıran, Çetin Güngör, Hakan Balta, Barış Özbek, Mustafa Sarp, Sabri Sarıoğlu, Aydın Yılmaz, Arda Turan ve Milan Baros ilk 11'i ile başlayan sarı-kırmızılar, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Galatasaray, 22. dakikada Milan Baros ve 40. dakikada Barış Özbek'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, 2. yarıya birçok değişiklikle girdi. Sarı-kırmızılılar, 51. dakikada Caner Öztel ve 70. dakikada Mehmet Battal'ın attığı gollerle maçtan 4-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Frank Rijkaard'ın karşılaşma sırasında zaman zaman ıslık çalarak futbolcularını uyardığı görüldü. Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında 15 Temmuz Perşembe günü Amatör Lig takımlarından VFB Homberg ile Almanya'nın Duisburg kentinde karşılaşacak.