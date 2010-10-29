-GALATASARAY: "RUMEN OYUNCULARLA TEMASIMIZ YOK" İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Galatasaray Kulübü, teknik direktörlük görevine Gheorghe Hagi'nin getirilmesinin ardından, Rumen futbolcu transferi için çalışmaların başladığı yönünde basına yansıyan haberlere açıklık getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik direktörümüz Gheorghe Hagi'yle çalışmaya başladığımızdan bugüne kadar geçen kısa süre içinde, bazı medya organlarında, Galatasaray'a bazı Rumen oyuncuların transferinin söz konusu olduğu ve bu konuda teknik direktörümüzün talebinin bulunduğu iddia edilen haberler yer almaktadır. Galatasaray Kulübü olarak adı geçen oyuncularla hiçbir temasımız olmadığı gibi, teknik direktörümüzün de bu konuda herhangi bir talebinin bulunmadığını belirtir, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini spor kamuoyunun bilgisine sunarız'' denildi.