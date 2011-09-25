-Galatasaray 3000. golüne çok yakın İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Galatasaray, 54. sezonuna başladığı ligde rakip fileleri 3000. kez havalandırmaya çok yakın durumda. Deplasmanlı lig olarak 1959 yılında başlayan ve bugün Spor Toto Süper Lig adıyla 54. sezonu oynanan organizasyonda 1735 maça çıkan sarı kırmızılı takım, rakip fileleri 2 bin 997 kez havalandırmayı başardı. Türk Telekom Arena'da yarın Eskişehirspor'u ağırlayacak olan ''Cim-Bom'', rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarması halinde lig tarihindeki 3000. golüne ulaşacak ve 3. golü atacak oyuncu da adını tarihe yazdıracak. -İlk goller efsaneden- Galatasaray'ın lig tarihindeki ilk golleri, takımın en önemli efsane isimlerinden Metin Oktay tarafından atıldı. 1959 sezonunun ilk maçında 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 2-0 kazanırken, her iki golü de atan Metin Oktay, adını bir kez daha tarihe yazdırmayı başardı -1000. gol Turgay İnan'ın- Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere göndermeyi başardığı 1000. gol, 1978-79 sezonunda Turgay İnan'ın ayağından geldi. Sezonun 28. haftasında 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken, 1000. gole de ulaşılmış oldu. Galatasaray'ın son iki golünü atan Turgay İnan'ın maçın 4. golü olarak ağlara gönderdiği top, sarı-kırmızılı ekibin tarihine ligdeki 1000. gol olarak geçti. -Hakan Ünsal 2000. gole adını yazdırdı- Galatasaray'ın ligde kaydettiği 2000. gol, 15 yıl önce Hakan Ünsal tarafından atıldı. Sarı-kırmızılı formayla bir çok önemli başarıya imza atan Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda takımının lig tarihindeki 2000. golüne adını yazdırmayı da başardı. Zeytinburnuspor deplasmanında 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan 14. hafta karşılaşmasını Galatasaray 5-2 kazanırken, Hakan Ünsal'ın maçın 4. golü olarak rakip ağlarla buluşturduğu meşin yuvarlak, ''Cim bom''un lig tarihindeki 2000. golü oldu.