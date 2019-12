-GALATASARAY 3 TRANSFER YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kısa bir dönem içinde biri kaleci olmak üzere 3 transfer yapacaklarını söyledi. Başkan Polat, Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan ''Başkanla gündem'' programına katılarak, ünlü televizyoncular Ali Kırca ve Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtladı. Transfer çalışmalarının teknik direktör Gheorghe Hagi'nin istekleri doğrultusunda bir bütçe çerçevesinde sürdüğünü kaydeden Polat, ''Bir ön libero ve santrfor almak istiyoruz. Adnan Sezgin şu anda ön libero için görüşmelerini sürdürüyor. Yarın olmazsa 3 gün sonra bu oyuncular alınacak. Kaleci de gündemimizde var. Yabancı kontenjanımız müsait'' dedi. Hagi'nin Misimoviç'i kesinlikle kadrosuna almadığını ve bu futbolcunun her an gidebileceğini anlatan Polat, ''Misimoviç'i, Galatasaray'ın ekonomik zararını da minumumda tutarak, göndermek istiyoruz'' ifadesini kullandı. Başkan Polat, disiplinsizliğiyle eleştirilen futbolcu Kazım Kazım'ın alınmasıyla ilgili sorular üzerine de şunları söyledi: ''Kazım ne yapmış, onu merak ettim. Kazım'ın transferiyle ilgili olarak, Hagi'ye iyi futbolcu olduğunu söyledim. Ama disiplinle ilgili problemleri vardı. Bu futbolcuyu Fatih Terim ve Guus Hiddink milli takımda oynattı. Hagi, 'ben her türlü sorumluluğu alıyorum, özel yaşamı ve disiplinini ben kontrol edeceğim, mutlaka almak istiyorum' dedi. Kazım, ayrıca Adnan Sezgin'e '19 yaşında Türkiye'ye geldim. Hatalarım oldu. Artık yeni bir sayfa açmak istiyorum, çocuğum oluyor. Bundan sonra bana inanın, güvenin. Aynı hataları yapmayacağım' demiş. Bana göre her insan 2. bir şansı hak ediyor. Yargısız infaz yapılmaması lazım.'' Kazım için İngiliz The Sun gazetesinin iddialarda bulunduğunu, ancak sonra da özür dilediğini anlatan Adnan Polat, ''Kazım bundan sonra Galatasaray'ın futbolcusudur. Adama yaşam şansı verin. Bizlerin ve taraftarın sahip çıkması lazım'' diye konuştu. Adnan Polat, Arjantinli futbolcu Culio'nun da tamamen Hagi'nin isteği üzerine alındığını kaydederek, daha önce oyuncuyu bilmemesine rağmen, oynadığı Hannover 96 maçında beğendiğini, bu futbolcunun ileride daha da iyi olacağına inandığını söyledi. -''ARDA BEŞİKTAŞ İLE KONUŞMUŞ''- Takım kaptanı Arda ile ilginç bir anısını anlatan başkan Polat, ''Arda'yı çok genç yaşta kaptan yaptım ama eleştirdim. Kaptanlığından ve futbolculuğundan bir şikayetim yok. Göreve geldiğimde Arda Manisaspor'daydı ve Fenerbahçe'yı yendikleri maçta rakibin tozunu attırdı. Onu tanımıyordum ve Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu öğrendim. Bir saat sonra kendisini aradım ve lig bittiğinde bavulunu toplayıp hemen Galatasaray'a dönmesini söyledim. Kendisi 'Başkanım beni şimdiye kadar Galatasaray'dan kimse aramadı' demişti. Hatta bu yüzden Beşiktaş ile görüşüyormuş. 1 milyon avro yatırması halinde Manisaspor'da kalma durumu bile varmış. Arda'nın Avrupa'ya gitmek istediğini biliyorum, burada bazı vecibeleri var. Ancak futbolcu da esir değil, kendisine yol haritası yapıyorsa, zamanı geldiğinde kulüp menfaatlerine olması durumunda da yolunu açmalıyız'' ifadelerini kullandı. -''GALATASARAY'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL''- Matematiksel olarak şanslarının bulunduğu müddetçe ligi silmelerinin imkanı olmadığını vurgulayan Adnan Polat, ''Şampiyonluk da bizi kesmiyor. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde final oynamalıyız. Artık bundan sonra Galatasaray'ın başka hedefi olmamalı'' dedi. Polat, Türk Telekom Arena'nın kulübe Ali Sami Yen Stadı'ndan birkaç misli fazla para kazandıracağını dile getirerek, Türk Telekom Arena'nın Galatasaray'ın yeni 50 yılını planlayacak başlama noktası olacağını vurguladı. -''HERKESİ DAVET ETTİK''- Adnan Polat, Ali Sami Yen Stadı'nın yarın yapılacak veda törenine geçmişte yönetimde ve kulüpte görev yapan tüm Galatasaraylıları davet ettiklerini söyledi. Polat, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi de davet ettiklerini belirterek, ''Benim isteğim, Galatasaray'a yakışır bir şekilde, güzel, hatırlanacak ve sevgi dolu, duygulu bir şekilde veda edelim. Ulaşabildiğimiz herkesi davet ettik, kimseyi ayırt etmedik. Fatih hoca ve Mustafa Denizli'yi de davet ettik. Muhakkak geleceklerdir. Onlarsız olmaz, hepsinin çok emeği geçti. Ama birebir bunların konfirmasyonlarını yapmam mümkün değil'' dedi. -''CUMHURBAŞKANIMIZ DA GELECEK''- Türk Telekom Arena'nın açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini açıklayan Polat, protokolü buna göre hazırlayacaklarını ifade etti. Adnan Polat, taraftarlardan yeni stadın açılış günüyle ilgili hoşgörü beklediklerini kaydederek, ''Stadın ilk gününde ne problemle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Özellikle bilet satmak istemedik. Beklentimiz 24 bindi, 16 bin kombine sattık. Açılış için 200 binin üstünde davetiye talebi geldi. Belki de biz o gün stada 52 bin kişi bile almayacağız. Ulaşımda sıkıntılar olacak'' diye konuştu. ''Bu stadın bitmesinde en fazla kimin payı var'' sorusu üzerine Polat, ''Buranın ilk protokolünde Sayın Başbakan bu stadın yapımıyla ilgilendi ve takip etti. Sorunlarla ilgili konuşmaya gittiğimde kendisi, 'Sen merak etme, ben onların talimatını verdim' dedi. Bütün kamu kurumlarına, başta Başbakan olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Bu işin mimarı Sayın Başbakan'dır'' ifadelerini kullandı. Ali Sami Yen Stadı'nın kapanmasıyla bir dönemin bitip, yeni bir dönemin başlayacağını anlatan Polat, Türk Telekom Arena'nın açılmasının kendilerini psikolojik ve sosyolojik olarak çok etkileyeceğini söyledi. -''TARAFTARLAR GÖREVLERİNİ YAPMALILAR''- Başkan Polat, kendisinin taraftara kırılma gibi bir hakkının ve lüksünün olmadığını kaydederek, ''Yeni nesil Galatasaray taraftarı, 1990'dan başlayıp bugüne kadar hep başarılı bir takım gördü. 15-25 yaşlardalar ve çok infial gösteriyorlar. Başarısızlığa isyan ediyorlar. Taraftar olarak bunları yapmaya hakları var. Ama hakları olduğu gibi görevleri de var. Görevlerini yapmalılar. Futbolcular maçların 1. dakikasından itibaren protesto edilmemeli. Başka kulüpler 85. dakika bekleyip, sonuç değişmiyorsa protesto ediyor. Biz birinci dakikadan itibaren protesto ediyoruz. Böyle olmamalı. Sonuna kadar desteklemeli. Ayrıca taraftarlar takımlarına küsmemeliler ve Galatasaray Kulübü'nün ürünlerini alarak da mali açıdan destek vermeliler'' diye konuştu. -''SKİBBE VE RİJKAARD DİSİPLİNİ SEVMİYORLARDI''- Başkan Polat, Michael Skibe ve Rijkaard'ın disiplini sevmeyen hocalar olduğunu, bunun da gidişlerinde etken olduğunu söyledi. Polat, Skibbe'ye Türkiye'de disiplinin şart olduğunu öğretemediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Türkiye'de başarılı olmak istiyorsan otorite ve disiplin şart dedik. O dinlemedi, çok iyi niyetliydi. 'Takımı kampa al' dedik, almadı. Takım aşağıya doğru inmeye başladı. Göndermek zorunda kaldık. Rijkaard'a 65 maç dayandım. İkinci sezonunda ilk 7 maç sonra, o kurşun yağmuru altında nasıl durabilirdik? Türkiye'deki futbolcuların çok profesyonel olduklarını ve disipline etmeye gerek olmadığı şeklinde yaklaşımı vardı. Çok yumuşaktı, fazla duygusaldı. Otoritesi ve disiplin yoktu. Yoksa ben Skibbe ve Rijkaard'ın teknik direktörlüğünü tartışamam.'' ''Ben Hagi'yi 1 sene önce getirmek istiyordum'' diyen Polat, ''O sırada olmadı, devre arasıydı. 'Ben devre arasında gelmem' demişti. Kısmet bugüneymiş. Alternatiflerim vardı, başka hoca getirebilirdim. Ama Hagi'nin iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Kendisine her türlü imkanı vermeye çalışıyorum. Hagi'nin 1,5 senelik sözleşmesi var. Futbolcular kendisine verilen imkanı iyi kullanırsa kalırlar, yoksa giderler. Biz Hagi ile devam edeceğiz, inşallah başarılı olur. Biz şu anda gelecek sezonun takımını kurmaya çalışıyoruz. Hagi'nin gelecek sezon yöneteceği takımın oyuncularını alıyoruz.'' Baros'un sadece adalesinde güç kaybı sorunu olduğunu, sakatlığının bulunmadığını kaydeden Polat, Serdar Özkan ve Mehmet Batdal'a ise kulüp bulmalarını söylediklerini ifade etti. Adnan Polat, Necati'nin bir ara gündemlerine geldiğini, ancak şu anda böyle bir transferin söz konusu olmadığını belirterek, ''Ronaldinho ve Fatih Tekke isimleri geçiyor ama bunlar gündemimizde yok'' dedi. -''PARAYA VE ŞÖHRETE DOYMUŞ OYUNCU İSTEMİYORUZ''- Adnan Polat, geçmişte elit bir antrenör getirip, yıldız transferlerle başarılı olmayı planladıklarını, ancak bunda başarılı olamadıklarını kaydetti. ''Bence yıldız futbolculardan oluşan bir ekip kurmak değil, takım olmak önemli'' diyen Polat, ''Bundan sonra paraya, şöhrete doymuş futbolcu istemiyoruz. Başarıya, paraya aç futbolcular istiyoruz. Bu yaz da genç futbolcuları almak istiyoruz. Futbolda günü kurtarmaktan ziyade, geleceği inşa edecek bir kadro oluşturmak istiyoruz. Yıldız oyuncu getirip, başarıyı da yakalamanın garantisi yok'' şeklinde konuştu. İlk yarıda hakemlerin yenildikleri 8 maçın 4'ünde hata yaptığını savunan Polat, ''Bu hatalar olmasaydı, bugün daha iyi durumda olurduk. Ancak hakemlerin art niyetli olduklarını düşünmüyorum. Bu sene sonunda lig veya kupa yoluyla mutlaka Avrupa kupalarına katılma başarısını göstermeliyiz, aksini düşünmek bile istemiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.