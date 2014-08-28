Galatasaray 3. torbada, rakiplerini bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları, bugün Monaco'da çekilecek. Grimaldi Forum'da 18.45'te başlayacak kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 22 takım ile play-off turundan gelecek 10 takım, gruplara ayrılacak.
Galatasaray 3. torbada
Kuraya katılacak 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara ayrılacak. Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan başlayacak Galatasaray, 3. torbadan kuraya katılacak.
Kurada, aynı ülkenin takımları, aynı grupta yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 8 gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar turnuvada son 16'ya adını yazdırırken, üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.
Hangi takım, hani torbada
1. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Bayern Münih
Chelsea
Benfica
Atletico Madrid
Arsenal
Porto
2. TORBA
Schalke
Borussia Dortmund
Juventus
Paris Saint-Germain
Shakhtar Donetsk
FC Basel
Zenit St. Petersburg
Manchester City
3. TORBA
Bayer Leverkusen
Olympiakos
CSKA Moskova
Ajax
Liverpool
Sporting Lisbon
Galatasaray
4. TORBA
Anderlecht
Malmö
Roma
Ludogorets
APOEL Nicosia
BATE Borisov
Maribor
Monaco