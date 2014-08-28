Galatasaray 3. torbada, rakiplerini bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları, bugün Monaco'da çekilecek. Grimaldi Forum'da 18.45'te başlayacak kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 22 takım ile play-off turundan gelecek 10 takım, gruplara ayrılacak.

Galatasaray 3. torbada

Kuraya katılacak 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara ayrılacak. Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan başlayacak Galatasaray, 3. torbadan kuraya katılacak.



Kurada, aynı ülkenin takımları, aynı grupta yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 8 gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar turnuvada son 16'ya adını yazdırırken, üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.

Hangi takım, hani torbada



1. TORBA



Real Madrid

Barcelona

Bayern Münih

Chelsea

Benfica

Atletico Madrid

Arsenal

Porto



2. TORBA



Schalke

Borussia Dortmund

Juventus

Paris Saint-Germain

Shakhtar Donetsk

FC Basel

Zenit St. Petersburg

Manchester City



3. TORBA



Bayer Leverkusen

Olympiakos

CSKA Moskova

Ajax

Liverpool

Sporting Lisbon

Galatasaray



4. TORBA



Anderlecht

Malmö

Roma

Ludogorets

APOEL Nicosia

BATE Borisov

Maribor

Monaco