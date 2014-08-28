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Spor

Galatasaray 3. torbada, rakiplerini bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılacak Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

28 Ağustos 2014 02:55

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları, bugün Monaco'da çekilecek. Grimaldi Forum'da 18.45'te başlayacak kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak 22 takım ile play-off turundan gelecek 10 takım, gruplara ayrılacak.

 

Galatasaray 3. torbada

 

Kuraya katılacak 32 takım, UEFA'nın kulüpler sıralamasında aldığı puanlara göre torbalara ayrılacak. Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan başlayacak Galatasaray, 3. torbadan kuraya katılacak.
 
Kurada, aynı ülkenin takımları, aynı grupta yer alamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 8 gruba ayrılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar turnuvada son 16'ya adını yazdırırken, üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup sonuncuları için Avrupa defteri kapanacak.

 

Hangi takım, hani torbada


1. TORBA
 
Real Madrid            
Barcelona           
Bayern Münih       
Chelsea       
Benfica            
Atletico Madrid
Arsenal
Porto
 
2. TORBA
 
Schalke
Borussia Dortmund
Juventus
Paris Saint-Germain
Shakhtar Donetsk
FC Basel
Zenit St. Petersburg
Manchester City

3. TORBA

Bayer Leverkusen
Olympiakos
CSKA Moskova
Ajax
Liverpool
Sporting Lisbon
Galatasaray

4. TORBA

Anderlecht
Malmö
Roma
Ludogorets
APOEL Nicosia
BATE Borisov
Maribor
Monaco

 

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