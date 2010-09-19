-GALATASARAY 3 PUANLA DÖNDÜ İZMİR (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Bucaspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Karşılamanın ilk devresinde olduğu gibi her iki takımın da etkili gol pozisyonu üretmekte zorlandığı ikinci yarının başında Bucaspor'un hücumda daha istekli olduğu görüldü. Ancak sarı lacivertli ekip, Galatasaray kalesinde tehlikeli bir pozisyon üretemedi. 51. dakikada Misimovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Carlos arka direkte topu uzaklaştırdı. Ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Pino'nun vuruşunda top auta gitti. 69. dakikada Galatasaray'ın üstünlük golü geldi. Dahmane'den çaldığı topla birlikte ceza alanına doğru ilerleyen Ayhan'ın ceza alanına girmeden sol ayağıyla attığı sert şutta meşin yuvarlak Carlos'un solundan ağlarla buluştu: 1-0. 74. dakikada gelişen Bucaspor atağında Ragıp'ın yaklaşık 30 metreden attığı sert şutta kaleci Ufuk topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı. 90. dakikada sağ çapraz pozisyonda ceza alanına giren Pino'nun sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 90+3. dakikada Baros'un ceza alanına gönderdiği ortada sağ çapraz pozisyonda Pino'nun vuruşunda kaleci Carlos topu kornere çeldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Muhittin Gürses xx Bucaspor: Carlos xxx, Koray xx, Tomas xx, Orhan Ak xx, Mulemo xx, Mendy xx (Dk. 80 Emre x), Ragıp xx, İbrahim Dağaşan xx, Leko xx (Dk. 61 Dahmane x), Erkan xx (Dk. 72 Musa Aydın x), Manucho x Galatasaray: Ufuk xx, Serkan Kurtuluş xx (Dk. 86 Gökhan Zan ?), Neill xx, Servet xx, Insua xx, Pino xx, Ayhan xxx, Mustafa Sarp xx, Kewell xx (Dk. 63 Aydın x), Misimovic xx (Dk. 80 Cana x), Baros xx Gol: Dk. 69 Ayhan (Galatasaray) Sarı Kartlar: Dk. 28 Erkan, Dk. 65 Ragıp, Dk. 90+3 Emre, Dk. 90+5 İbrahim Dağaşan (Bucaspor), Dk. 42 Insua (Galatasaray)