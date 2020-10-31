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Spor

Galatasaray 3 puanı tek golle aldı

Sarı-kırmızılılar, konuk ettiği Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

31 Ekim 2020 20:58

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, müsabakayı Ryan Babel'in 45+2'de attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray'da maça 11'de başlayan Marcelo Saracchi ve Marcao karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Uruguaylı sol bek, yerini Emre Taşdemir'e Marcao ise Donk'a bıraktı.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 13'e çıkarırken MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor deplasmanına giderken MKE Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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