Galatasaray 3 puanı son dakikada aldı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Antalya Arena’da büyük heyecana sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-2’lik skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray galibiyeti 90+6’da Eren Derdiyok’un attığı golle bulurken 43 puana yükseldi ve 3. sırada haftayı tamamladı. Antalyaspor da 35 puanla 6. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda 31. dakikada teknik direktör Igor Tudor, hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi. Öte yandan Bruma 84. dakikada kırmızı kart gördü. Portekizli oyuncu haftaya oynanacak Gençlerbirliği maçında yok!

Gol perdesini bruma açtı!

Galatasaray 24. dakikada Bruma ile 1-0 öne geçti. Deplasman golcüsü, Josue ile girdiği ver-kaç sonrasında ceza sahası içerisinde şutunu çekerek topu filelere gönderdi. Dakikalar 36’yı gösterdiğinde Eren Derdiyok’tan harika bir gol geldi! Josue’nin pasıyla topu alan Eren, ceza yayının gerisinden çok sert vurdu. Fornezzi’nin müdahale edemediği top ağlarla buluştu: 0-2.

Chedjou’dan büyük hata

Galatasaray ayağa paslar yaparken Chedjou’dan topu kapan Antalyasporlu Mbilla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2

Soyunma odasına giderken bulduğu golle morallenen Antalyaspor, ikinci yarıya Galatasaray’a büyük baskı uygulayarak başladı. Kırmızı-beyazlıların aradığı gol 53. dakikada geldi.

Sağ kanattan bir anda ceza alanına sokulan Danilo, son çizgiye indi ve pasını içeriye çıkardı. Kale alanı önünde müsait durumda dokunan Deniz, topu boş ağlara yolladı: 2-2

Son sözü Eren Derdiyok söyledi

Dakikalar 90+6”yı gösterdiğinde Galatasaraylıları sevindiren gol geldi! Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta Eren Derdiyok ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 3-2.