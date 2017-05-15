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Spor

Galatasaray 3 puanı kaptı

Galatasaray kritik maçta Gaziantepspor'u 2-1 yendi

15 Mayıs 2017 02:21

Galatasaray kritik maçta Gaziantepspor'u 2-1 yenerek 3. sıra yarışını sürdürdü. Sarı-kırmızılılara galibiyeti Josue ile Sneijder getirirken, kırmızı-siyahlı ekip kümede kalma umutlarını iyice tüketti.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Arena’da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1 kazanarak 3. sıradaki Fenerbahçe ile farkı 2 puana indirdi.

Küme düşme hattındaki rakibi karşısında 30. dakikada Josue ile 1-0 öne geçen Galatasaray, 53. dakikada köşe vuruşunda Thiam’ın golüne engel olamadı. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı 80. dakikada frikikten Senijder getirdi: 2-1.

Galatasaray bu sonuçla 55 puana yükselirken, Gaziantepspor 26 puanla 17. sırada kaldı. Kırmızı-siyahlılar artık kümede şansını mucizelere bıraktı. Bursaspor, Beşiktaş maçından puan çıkarırsa Antep Süper Lig’e veda edecek.

Tudor’un öğrencileri gelecek hafta Osmanlıspor’u ağırlayacak. Gaziantepspor da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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