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Spor

GALATASARAY 3 PUAN VE MORAL ARIYOR İSTANBUL (A.A)

05 Şubat 2011 13:58

-GALATASARAY 3 PUAN VE MORAL ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Şampiyonluk yarışından uzakta kalan ve hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Gaziantepspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u yarın yenerek moral bulmaya çalışacak.  Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da taraftarının önünde 3 puanı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, cezalı olan Ayhan, sakatlıkları süren Arda, Barış, Pino, Çağlar ve Gökhan Zan forma giyemeyecek.  Galatasaray ile Eskişehirspor arasında yarın saat 19.00'da yapılacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.  

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