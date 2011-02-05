-GALATASARAY 3 PUAN VE MORAL ARIYOR İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Şampiyonluk yarışından uzakta kalan ve hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Gaziantepspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor'u yarın yenerek moral bulmaya çalışacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da taraftarının önünde 3 puanı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, cezalı olan Ayhan, sakatlıkları süren Arda, Barış, Pino, Çağlar ve Gökhan Zan forma giyemeyecek. Galatasaray ile Eskişehirspor arasında yarın saat 19.00'da yapılacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.