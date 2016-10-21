Galatasaray 3 puan, Trabzonspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Sezonun ilk 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Trabzonspor'u yenmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde namağlup yoluna devam eden ve Medipol Başakşehir ile Beşiktaş gibi 17 puanla zirveye ortak olan Galatasaray, sezona beklentilerin altında sonuçlarla başlayan bordo-mavili ekibi puansız göndermeye çalışacak. Trabzonspor, ilk 7 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sneijder forma bekliyor

Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder, sakatlığı sonrası Trabzonspor maçıyla yeniden sahaya dönecek.

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan ve son oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Sneijder'in yarın ilk 11'de olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Kolbeinn Sigthorsson'un tedavisi sürerken, henüz tam hazır olmadıkları belirtilen Nigel de Jong ile Serdar Aziz'in süre alıp almayacakları belli değil.

11 maçtır yenilgi yüzü görmedi

Galatasaray, Trabzonspor müsabakası öncesi, son 11 resmi maçını kaybetmeyerek önemli bir seriye imza attı.

Son yenilgisini, geride kalan sezon ligin 32. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçında yenilgi yüzü görmedi.

Tolga kart görürse Adanaspor maçında yok

Galatasaray'ın sezon başı Hertha Berlin'den transfer ettiği Tolga Ciğerci, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde, Kardemir Karabükspor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarında birer sarı kartı bulunan Tolga, Trabzonspor önünde oynayıp bir kez daha sarı kart görmesi halinde, 9. haftadaki Adanaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor çıkış peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kötü başladığı sezonda derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 7 maçta sadece 7 puan toplayan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla kötü gidişe son vermek istiyor. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile ligde 12’nci sırada yer alan bordo mavililerde zorlu maç öncesi hedef 3 puan olarak belirlendi. Türk Telekom Arena Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Aytaç Kara cezalı

Trabzonspor’da Akhisar Belediyespor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Aytaç Kara bu maçta görev alamayacak. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, son oynanan Akhisar Belediyespor maçının 11’inden farklı olarak orta sahada cezalı olan Aytaç’ın yerine Onazi’ye, forvette ise beklenen katkıyı sağlayamayan Hyun-Hun Suk’un yerine N’doye’ye görev vermesi bekleniyor.

Son 5 derbi maçında yüzü gülmedi

Bu arada, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 derbi maçını kaybeden Trabzonspor, yarın Galatasaray deplasmanında kazanıp, 5 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.



En son 2015-16 sezonunun 2’nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden bordo mavililer, aynı sezonun ilk yarısında Galatasaray’a 1-0, Fenerbahçe’ye 2-0 ve ligin ikinci yarısında ise Beşiktaş’a 2-0, Galatasaray’a 2-1, Fenerbahçe’ye de 4-0 mağlup olmuştu. Galatasaray ile oynadığı son 2 maçı da kaybeden Trabzonspor, rakibi karşısındaki son galibiyetini 2014-15 sezonun 27’nci haftasında yine Ersun Yanal yönetiminde almıştı.