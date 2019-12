-GALATASARAY 3 OYUNCU DAHA TRANSFER EDECEK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 3 futbolcuyu daha kadrolarına katacaklarını söyledi. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarın Almanya'da yapacağı özel karşılaşmayı izleyecek olan ve sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı Hollanda'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen Adnan Polat, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüp olarak transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Polat, 3 futbolcu daha almayı planladıklarını dile getirerek, ''Aceleci davranmıyoruz. Arzu ettiğimiz oyuncuları, bütçemize uygun hale getirerek transfer ediyoruz. Şimdi bir transfer daha yapmamız lazım. Sonraki 2 oyuncuyu ise genç ve gelecek vaat eden futbolcular olarak düşünüyoruz'' dedi. Takımla sözleşmesi uzatılan Kewell'la ilgili değerlendirmede bulunan Adnan Polat, ''Oyuncumuzla sözleşme şartlarında anlaşmazlığımız vardı ve bu konu uzun sürdü. Umarım daha uzun yıllar Galatasaray'da oynar. Çünkü Kewell, kişiliği ve futbolculuğuyla örnek biri. Bizimle devam ediyor olması mutluluk verici'' diye konuştu. -IŞIN ÇELEBİ-YİĞİT ŞARDAN GERGİNLİĞİ İDDİASI- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Işın Çelebi ile Yiğit Şardan arasında bir toplantıda tartışma yaşandığı şeklinde basına yansıyan haberle ilgili olarak, ileri sürüldüğü şekilde bir gerginliğin olmadığını söyleyen Polat, bu tür haberleri sızdıran kişiyi de bulacağını dile getirdi. Bu konuyla ilgili tepkili olduğu gözlenen Adnan Polat, şunları söyledi: ''Galatasaray'da şu an yüzlerce iş yapılıyor. Önemli projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Yönetim de bu kadar çok karar alırken, kendi içinde tartışmalar yapıyor. Ama bu konuyla ilgili medyaya yansıtıldığı şekilde bir tartışma olmadı. Medyaya servis kasıtlı olarak yapılıyor. Işın Çelebi, yönetimimizin en üst düzeyde performans gösteren ismi. Riva arazimizin ruhsatını çıkardı. Yeni stadımızın komitesinde ve ihale komisyonunda başkan konumunda. Herhalde kıskançlıktan dolayı yapıyorlar bunu. Kendisi yine en üst düzeyde performans gösterecektir. Moralimizi bozmuyoruz bunlarla. Yolumuza bakıyoruz. Bu tür haberleri servis yapan her kimse, mutlaka onu bulacağım ve kamuoyu önünde ona neler yapacağımı herkes görecek.'' Galatasaray Futbol A.Ş'deki yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Haldun Üstünel'in kulüp yönetim kurulundaki geleceğiyle ilgili bir gelişmenin olup olmadığı konusunun sorulması üzerine ise Polat, ''İstifa mektubunu gönderdikten ve tatile gittikten sonra Haldun Üstünel'le hiç konuşmadım. Aramadı da beni. Bu konuyla ilgili düşüncelerimi daha önce söyledim'' yanıtını verdi. -''DERBİ UMARIM GÜZEL OLUR''- Spor Toto Dostluk Kupası'nda yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi konusunda ise Adnan Polat, sezon öncesi bu tür karşılaşmalara alışık olmadıklarını ifade ederken, ''Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız için bir dostluk maçı yapalım dedik ve uygulamaya koyduk. İki takımın karşılaşmaları her zaman heyecanlı ve rekabet içinde olur. Yine öyle olacak. İlginin de yüksek olduğunu öğrendim. Umarım güzel bir maç olur ve her iki takımın da futbolu beğenilir'' diye konuştu. Adnan Polat daha sonra, yönetim kurulu üyesi Murat Yalçındağ ile sarı-kırmızılı oyuncular Juan Pablo Pino ve Harry Kewell'la birlikte, Galatasaray'ın kamp yaptığı Hollanda'daki Venlo kasabasına gitmek üzere Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket etti.