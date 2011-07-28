Galatasaray: 3 Liverpool: 0

T24 - Galatasaray 3-0 Liverpool28 Temmuz 2011Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadı'ndaki hazırlık mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz takımını 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Türk Telekom Arena Stadı'nda karşılaştı.



Maçın başından sonuna kadar oynadığı etkili futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan sarı-kırmızılı takım, Milan Baros'un 8. ve 40. dakikalarda, Elmander'in de 85. dakikada attığı muhteşem golle attığı golle Liverpool'u, TT Arena'da bu sezon çıktığı ilk maçta 3-0'lık skorla devirdi.

Galatasaray şu kadro ile mücadele etti: Aykut Erçetin (Dk.46 Ufuk Ceylan), Tomas Ujfalusi (Dk.89 Semih Kaya), Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Balta (Dk.65 Çağlar Birinci), Felipe Melo (Dk.70 Ayhan Akman), Selçuk İnan (Dk.82 Ceyhun Gülselam), Sabri Sarıoğlu (Dk.87 Emre Çolak), Kazım Kazım (Dk.65 Johan Elmander), Arda Turan (Dk.85 Emmanuel Culio), Milan Baros (Dk.74 Bogdan Stancu)





Liverpool şu kadro ile mücadele etti: Doni (Dk.46 Brad Jones), John Flanagan, Sotirios Kyrgiakos, Jack Robinson (Dk.46 Alberto Aquilani), Emiliano Insua, Martin Kelly, Christian Poulsen, Philipp Degen (Dk.46 Dirk Kuyt), Jonjo Shelvey, Joe Cole, Andy Carrol



Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri, maç öncesi özel bir gösteriyle taraftarların önüne çıkarıldı. Türk Telekom Arena'nın stat hoparlörlerinden önce yeni transfer edilen oyuncunun numarası ve adı anons edilirken, ismi okunan oyuncu sahaya çıkarak taraftarların karşısında yerini aldı. Yeni transferler Felipe Melo, Ceyhun Gülselam, Selçuk İnan, Johan Elmander ve Tomas Ujfalusi sırayla sahaya çıkarlarken, taraftarlar bu isimlere alkışlarla destek verdi.





YUVAYA DÖNDÜ



Teknik direktör Fatih Terim, 3. kez görev aldığı Galatasaray'da sarı-kırmızılıların yeni stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya ilk kez takımının başında çıktı. İstanbul'da Galatasaray taraftarlarının karşısına en son, 2003-2004 sezonu 26. haftasında 20 Mart 2004 tarihindeki Çaykur Rizespor maçında çıkan Fatih Terim, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlubiyetle tamamlanan bu müsabakanın ardından görevi Gheorghe Hagi'ye bırakmıştı. Galatasaray taraftarları 6 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden göreve gelen Fatih Terim'i adeta bağrına bastı. Taraftarlar, üzerinden Fatih Terim'in resmi bulunan ve “Kavga daha büyük, idealler zaten büyük, Galatasaray tek büyük” yazılı bir pankart astılar.





İNTER MAÇININ KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Fatih Terim, Liverpool karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de, İnter ile yapılan karşılaşmanın ilk 11'inden 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, İnter maçında sahaya ilk 11'de çıkan oyunculardan Ayhan ve Elmander'i Liverpool karşısında yedek oturturken, Melo ile Baros'u ise sahaya sürdü. Ayrıca, yeni transferlerden Berizalyalı Feipe Melo da Galatasaray formasıyla ilk maçına Liverpool karşısında çıkmış oldu. Öte yandan, maç öncesi basın mensuplarına dağıtılan kadro listesinde Galatasaray'ın yedekte olan bir çok oyuncusunun ilk 11'de, ilk 11'de olan bir çok oyuncunun ise yedekte olarak gösterilmesi dikkat çekti. Hatalı kadro listesi, basın mensuplarının tepkisine neden oldu.





FENERBAHÇE'YE GÖNDERME



Galatasaraylı taraftarlar, adı şike iddialarına yönelik soruşturlmada geçen ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Karşılaşma öncesi stat tribünlerinde henüz yerlerini almamış olan taraftarlar, ligden düşme cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olan rakiplerine yönelik, “Kümede kal Fenerbahçe” tezahüratı yaptılar.





INSUA, GALATASARAY'A KARŞI



Liverpool'un Galatasaray maçı için sahaya sürülen ilk 11'inde, tanıdık bir isim de yer aldı. Sarı-kırmızılıların geçen sezon Liverpool'dan kiraladıkları ve sezon sonunda takımına geri dönen Arjantinli oyuncu Emiliano Insua, bu kez eski takımına karşı Türk Telekom Arena'da sahaya çıktı.





LIVERPOOL'LA 6. MAÇ



Galatasaray, özel maçta konuk ettiği Liverpool ekibiyle tarihindeki 6. müsabakasını oynadı. Daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki takım, ilk olarak 2001-02 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçında Anfield Road'da kozlarını paylaşırken, bu müsabaka 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu maçın rövanşında ise iki takım Ali Sami Yen Stadı'nda da yenişemeyerek 1-1'lik skorla 90 dakikayı tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 2003 yılında gerçekleştirilen Amsterdam Turnuvası'ndaki özel maçta Liverpool'u 2-1 yenerken, 2006-2007 Şampiyonlar Ligi gruplarında bir kez daha eşleştiği rakibine deplasmanda 3-2 yenilip, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki ikinci maçı ise bu kez aynı skorla kazanmayı bildi.



