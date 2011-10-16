Galatasaray 3. kez Dünya Şampiyonu oldu

T24 - Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Japonya'nın Kitakyushu kentinde 9.'su düzenlenen Kıtalararası Kupa'nın final maçında ev sahibi Miyagi MAX ile karşılaştı. Mücadeleden 68-51'lik skorla üstün ayrılan Engelsiz Aslanlar, üçüncü kez "Dünya Şampiyonu" oldu.





Kitakyushu kentinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 3 gün süren turnuvanın finalinde ''Engelsiz Aslanlar'', Miyagi Max karşısında ilk yarıyı da 29-28 önde kapadı.





Daha önce bu kupayı 2008 ve 2009 yıllarında 2 kez kazanan sarı-kırmızılılar, 3. kupasını müzesine götürdü.





Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Galatasaray tarihine bir kupa daha kazandıran Engelsiz Aslanlarımızı tebrik ederiz'' denildi.







Galatasaray tarihine bir kupa daha kazandıran Engelsiz Aslanlar'ın maçında skorlar şöyle gelişti:



1. ÇEYREK: 14-11

2. ÇEYREK: 15-17 (29-28)

3. ÇEYREK: 26-12 (55-40)

4. ÇEYREK: 13-11 (68-51)

