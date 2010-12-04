Galatasaray: 3 Kasımpaşa: 0

T24

Ali Turan'a kesik!

Servet yedek, Zan ilk 11'de

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan ve tüm birimleriyle kaosa sürüklenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, son sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında sahadan 3-0 galip ayrılarak, bir nebze olsa da nefes aldı.Maça baskılı başlayan Galatasaray, art arda girdiği pozisyonların sonrasında 27. dakikada Kewell'ın kafa golüyle öne geçti. 44. dakikada Kasımpaşa defansında Barış'ın hatasını iyi değerlendiren Pino da soyunma odasına takımını 2 farklı önde götürdü.İkinci yarıya yenik durumdaki Kasımpaşa topa sahip olarak başlasa da, kontrataklardan net pozisyonlara giren Galatasaray'dı. Ancak Pino 56 ve 59'da Tolga'yla karşı karşıya kalmasına rağmen, fileleri göremedi.72'de Sabri'nin ortasında Barış'ın golüyle iyice rahatlayan Aslan, daha da farklı kazanabileceği maçn 3-0'lık skorla ayrıldı.Ligde 5 hafta sonra kazanan Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyeti sonrası puanını 20'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 8 puanla yine son sıradan kurtulamadı.Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçının ilk dakikalarında Holosko'ya yaptığı penaltı ile tepki toplayan Ali Turan'ı, Kasımpaşa maçının kadrosuna almadı.Beşiktaş maçının ilk yarısı tamamlandıktan sonra oyundan aldığı Ali Turan'ı Kasımpaşa maçında yedek dahi soyundurmayan Hagi, Kasımpaşa karşısında sağ bekte Sabri'yi oynattı. Rumen çalıştırıcı, sağ açıkta da Aydın'a şans tanıdı.Hagi, hafta içinde hastalığı nedeniyle iki antrenmana katılmayan Servet'i ise yedek soyundurdu.Rumen teknik adam, savunmanın ortasında Neill'in yanında 64 gündür forma giymeyen Gökhan Zan'ı oynattı. Gökhan Zan, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde sadece Eskişehirspor karşısında 18, Bucaspor mücadelesinde 5 ve Kardemir Karabükspor maçında 90 dakika oynamıştı.